دانش آموزان حادثه دیده مرزن آبادی تحت مراقبت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در زمینه وضعیت دانش اموزان حادثه دیده مرزن آباد افزود: متاسفانه در اخبار منتشر شده به اشتباه خودروی حامل دانش آموزان سرویس مدرسه عنوان شده بود که باید اذعان کنم این دانش آموزان سوار بر خودروی عمومی بودند که در برخورد با یک دستگاه نیسان دچار حادثه شدند.

وی افزود: به محض اطلاع از بروز حادثه مدیر آموزش و پرورش در شهرستان در بیمارستان حاضر شده و هماهنگی های لازم را انجام دادند. ضمن اینکه مدیریت بیمارستان و پرسنل آن نیز در این رابطه تلاش زیادی داشتند که جای تقدیر دارد.

قاسمی بیان داشت: حضور فرماندار، بخشدار بخش مرکزی شهرستان، دکتر احمدی نماینده مردم شهرستان های چالوس،نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، همکاری و همراهی دکتر محمد خواجوی ریاست بیمارستان طالقانی و همچنین نادر مشایخ مدیر بیمارستان و کادر پزشکی و پرستاران در ساعات نخست ورود این حادثه دیدگان ، نشانه همدلی و همراهی مسئولین این شهرستان بوده و از آنها صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان این که اقدام به موقع اورژانس 115 و پرسنل بیمارستان ستودنی است ادامه داد: در این حادثه 4 نفر مجروح شدند که 3 دانش آموز هم اکنون در بخش های مختلف تحت مراقبت قرار دارند.

وی با بیان این که خوشبختانه حال این عزیزان رو به بهبود است و پزشکان تلاش می کنند که هرچه سریعنر به وضعیت مطلوب برسند تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش هرگونه حمایت را از این دانش آموزانه به عمل خواهد آورد و چنانچه نیاز به هرگونه اقدام باشد از طریق مدیریت شهرستان اقدام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد: سرویس مدارس طبق قانون با هماهنگی تاکسیرانی، شورای اسلامی شهر، پلیس راهور و مدارس تعیین می شوند و نسبت به حمل و نقل دانش آموزان مسوولند و در رابطه با این موضوع برخلاف اخبار منتشر شده خودروی پیکان به هیچ وجه سرویس مدرسه نبوده بلکه در منطقه مورد نظر همه روزه بصورت خطی اقدام به حمل و نقل مسافر می کند.