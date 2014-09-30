علیاری: ناداوری اجازه نداد 3 طلا بگیریم/ برای این مدال زحمات زیادی کشیدم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مهدی علیاری پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با ناداوری نگذاشتند که کشتی فرنگی ایران در روز نخست این مسابقات در بازی‌های آسیایی به 3 مدال طلا دست یابد.

وی ادامه داد: از فردا استارت کارم را برای مسابقات جهانی خواهم زد تا در سال 2015 هم بتوانم طلای جهان را نیز کسب کنم و هم سهمیه المپیک را بگیرم.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی خاطرنشان کرد: جواب اعتمادی که کادرفنی به من کرد را دادم و موفق شدم روی سکوی نخست قرار بگیرم. برای این مدال زحمات زیادی کشیدم و خوشحال هستم.

وی ادامه داد: امیدوارم سایر نفرات نیز موفق باشند و طلایی شوند. کار سخت است اما مطمئن هستم که بچه‌ها خوب کار خواهند کرد.

علیاری گفت: هدفم المپیک است و مطمئن باشید برای جهانی و المپیک با برنامه پیش خواهم رفت.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.





