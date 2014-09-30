به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، علی مظاهری بوکسور وزن 91 کیلوگرم ایران با اشاره به نخستین مبارزه خود در بازی‌های آسیایی اینچئون، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مقابل بوکسور مغول به خودم فشار نیاوردم و بازی راحتی انجام دادم تا فنون و شگردم را به خوبی اجرا کنم.

وی افزود: حدود 12 روز است که در اینچئون هستیم و این اولین بازی من بود و کادر فنی خواست تا فشار زیادی در مبارزه اول خود نیاورم و خودم را با شرایط سالن و رینگ وقف دهم.

نماینده وزن 91 کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران همچنین گفت: با بوکسورهای اردن و تاجیک قبلا هم بازی کرده و مشکلی برای بردن آنان در مبارزه بعدی ندارم و امشب فیلم مبارزات آنها را با کادر فنی انالیز می‌کنیم تا با آمادگی وارد رینگ شده و فینالیست شوم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.