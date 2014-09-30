اجرای اصول پدافند غیرعامل در بخش گاز کهگیلویه و بویراحمد مطلوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مومن نسب ظهر سه شنبه در نشستی با مدیران شرکت گاز استان، افزود: شرکت گاز در تامین گاز مطمئن ومورد نیاز مردم به خوبی عمل کرد وامید است امسال با تمرکز بر ایمن سازی زیرساخت ها وتاسیسات شاهد رضایت بیشترمشترکین گاز باشیم.

وی بیان کرد: بخش زیادی از سبد انرژی مصرفی استان را گاز تشکیل می دهد و انتظار است با اجرای طرح های خاص مهندسی، مقاومت تاسیسات و طرح ها ایمنی تاسیسات افزایش یافته و به حد مطلوب برسد.

مومن نسب بیان داشت: چنانچه تاسیسات حیاتی، حساس، مهم و ضروری فاقد مقاومت کافی در مقابل تهدیدات باشند و از کارایی و مقاومت لازم برخوردار نباشند، با کوچک ترین تهدید، ارائه خدمات دچار مشکل می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تاکید کرد: کلیه تأسیساتی که مستقیما در خدمات رسانی به مردم نقش دارند، باید در زمان عادی از مقاومت و کارایی لازم در برابر انواع بحران احتمالی برخوردار باشند.

وی پدافند غیرعامل را مجموعه تمهیدات، اقدامات و تدابیر غیر نظامی برای خنثی سازی هر گونه تهدید و منشاء خطرات دانست و گفت: وظایف پدافند غیرعامل کاملا متفاوت از مدیریت بحران است و مدیریت بحران در حوادث و مسایل طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و … موضوعیت می یابد در حالی که موضوع پدافند غیرعامل غالبا در تهدیدات انسان ساز ظهور می یابد.

وی، اصول راهبردی پدافند غیرعامل را سیاست گذاری، تولید فکر، آینده نگری، پیشگیری، برنامه ریزی و تسهیل کار مدیریت بحران در شرایط اضطراری به منظور خنثی سازی تهدید و بحران عنوان کرد.

مومن نسب اظهارداشت: در مقوله پدافند غیرعامل حوزه‏های متعددی مانند حوزه زیربنایی، شهرسازی، حمل و نقل، ارتباطات، دارو، غذا، آب، انرژی ومواردی دیگر مشخص شده است که حوزه تامین انرژی به عنوان یکی از حوزه های مهم مورد تاکید در بخش پدافند غیرعامل است.