به گزارش خبرنگار مهر، آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني غروب سه شنبه در ديدار حسين انتظامي معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حجت‌الاسلام ايزدپناه مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم و مسئولان اين اداره كل، كار فرهنگي را از موثرترين كارها ذكر كرد و افزود: انسان در زندگي ابعاد متعدد دارد كه مهم‌ترين آنها بعد فرهنگي است.

وي اظهار كرد: پيغمبران الهي براي نشر معارف الهي، كار فرهنگي مي‌كردند چون كارهاي فرهنگي خيلي تاثيرگذار است و شما با روح و فكر مردم سروكار داريد.

استاد برجسته حوزه علميه اصل اول در كارهاي فرهنگي را حمايت از نظام اسلامي دانست و گفت: حفظ نظام و نشان دادن قدرت و عظمت اين نظام در دنيا بسيار با اهميت است و هر حرف و سخني خلاف حراست از نظام باشد نبايد در مطبوعات منتشر شود.

آيت‌الله نوري همداني تاكيد كرد: هيچ كشوری امنيت ايران را ندارد. نظامي در ايران حاكم است كه توانسته امنيت كامل را تامين كند، بنابراين بايد قدرت نظام را به جهانيان نشان دهيم.

چندصدايي را قبول نداريم

وي تاكيد كرد: برخي‌ها مي‌گويند بايد چندصدايي در كشور وجود داشته باشد در صورتي كه ما چندصدايي در اصول و ارزش‌ها را قبول نداريم.

آيت‌الله نوري همداني وحدت و اتحاد را لازمه دوم كار فرهنگي دانست و تصريح كرد: چه خوب است رسانه‌هاي جمعي نمايانگر اتحاد و وحدت در كشور باشند.

اين مرجع تقليد نشان دادن چهره دشمنان را سومين اصل كار فرهنگي ذكر كرد و گفت: ما دشمنان سخت و كينه‌توز داريم و معرفي چهره‌ها و سوابق و جنايات آنها بسيار مهم است. مردم بايد بدانند پير استعمار انگليس چه نقشه‌هايي دارد يا اينكه بيشتر مواد شيميايي دوران جنگ تحميلي از آلمان وارد مي‌شده، بنابراين اين كشورها نان به نرخ روز مي‌خورند.

مراقب باشيد خلاف ارزش‌ها منتشر نشود

وي گفت: در همين مجمع عمومي سازمان ملل كه صحبت‌هاي آقاي روحاني خيلي عالي بوده، ديديم يك زن آرژانتيني كه توانسته چند كلمه حرف حق بزند چقدر مورد توجه قرار گرفته، از اين جهت بايد مراقب رسانه‌ها باشيم.

آيت‌الله نوري همداني خطاب به حسين انتظامي گفت: شغل شما بسيار مسئوليت آفرين و مهم است چون شما بايد بر تمام رسانه‌ها نظارت داشته باشيد تا خلاف اصول و ارزش‌هاي اسلامي چيزي منتشر نكنند.