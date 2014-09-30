به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی غروب سه شنبه به همراه حجتالاسلام ايزدپناه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با آیتالله العظمي حسين نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار با بیان اینکه رسانه به دلیل اشراف به حوزههای مختلف از حساسیتهایی برخوردار است، اظهار کرد: باید تلاش کرد تا همه دیدگاهها در چارچوب قانون و شرع کار خود را در این حوزه انجام دهند.
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید همه به دور از هرج و مرج و بدون اینکه اعتقادات مردم زیرسئوال برود فعالیتهای هنری خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ابتدای هر سال اولویتهای كاري را اعلام میکند، تصریح کرد: امسال 7 اولویت را اعلام کردهایم.
حمایت 3 برابری از رسانههایی که به حوزه قرآن، شعائر دینی و احکام میپردازند
انتظامی تأکید کرد: حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد از رسانههایی که در حوزه قرآن، شعائر دینی و ترويج احکام فعاليت دارند و آن را شاکله کار خود قرار دادهاند 3 برابر بیشتر است و مجوزهای آنها خارج از نوبت صادر میشود.
وی در ادامه به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانههایی که فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس را شاکله فعالیت خود قرار میدهند اشاره كرد و گفت: از رسانههایی که به ترویج سبک زندگی اسلامی در مقابل غربیها میپردازند حمایت میکنیم.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه زبان و ادبیات هم عنصر هویت بخش و هم عنصر امنیت آفرین هستند، افزود: از رسانههایی که به ترویج زبان و ادبیات ميپردازند نیز حمایت میشود.
وی در ادامه گفت: رسانههایی که هر یک از موارد 24 گانه اقتصاد مقاومتی را شاکله کار و فعالیت خود قرار دهند، از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد حمایت قرار ميگيرند.
انتظامی با اشاره به رسانههایی که در استانهای مرزی منتشر میشود، افزود: متأسفانه برخي از رسانهها مطالبي را منعكس كردهاند که تضعیف کننده امنیت ملی است و ما تا حدی که معقول باشد آنها را تحمل میکنیم و اگر بیشتر از حد شود با ابزار نظارتی دیگری با آنها برخورد خواهیم کرد و از افرادی که مروج همبستگی ملی میشوند حمایت میکنیم.
معاون وزير ارشاد تاكيد كرد: به دلیل تحقق پیشرفت علم در کشور از رسانههایی که موجب ترویج علم میشوند حمایت میکنیم.
وی با اشاره به رسانههايي كه در حوزه مجازي فعاليت ميكنند، از اين رسانهها به عنوان شبنامههاي مجازي یاد كرد و گفت: قانونمند کردن سایتهای فاقد مجوز را در پیش گرفتهایم که 5 هزار سایت ثبت نشده وجود دارد.
انتظامي با بيان اينكه مهلتي كه براي قانونمندكردن شيوه فعاليت اين سايتها اعلام شده به پايان رسيده است اظهار کرد: در حال فیلتر کردن این سایتها هستیم که با این اقدام بسیاری از این سایتها مطالبشان را معقولتر کردهاند و این هدف ما است.
نظر شما