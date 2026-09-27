پای فرونشست و خشکسالی به همکاری‌ ایران و هبیتات باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که هیئت جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به نایروبی، طی دو دور مذاکرات فشرده کارشناسی با مدیران ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) و همچنین در نشستی ویژه با آناکلاودیا روسباخ، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی این نهاد بین‌المللی، زمینه‌های توسعه روابط، بازنگری در ساختار دفتر تهران و ارتقای سطح همکاری‌های ایران و هبیتات را بررسی کرد.

این مذاکرات با حضور هیئت ایرانی متشکل از علی غلام‌پور، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، مدیرکل سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، زهیر متکی، دبیر کمیته اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران در وزارت راه و شهرسازی و صالح نیازی، دبیر سوم سفارت ایران در مقر برنامه اسکان بشر ملل متحد در کنیا برگزار شد.

در جریان این دیدارها، رئیس هیئت ایرانی با اشاره به قدیمی بودن تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و هبیتات که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده است، تصریح کرد که تمرکز سنتی این نهاد بر بازسازی‌های پس از بلایا، دیگر پاسخگوی نیازها و اولویت‌های روز کشور نیست.

هیئت جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار گسترش دامنه همکاری‌های فنی و اجرایی با برنامه اسکان بشر ملل متحد و ورود این همکاری‌ها به حوزه‌های جدیدی از جمله مقابله با پدیده فرونشست زمین، مدیریت منابع آب، طوفان‌های گردوغبار، خشکسالی، تأمین مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری و بازسازی‌ها شد.

روسباخ، مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد نیز با استقبال از ارتقای سطح همکاری‌ها و اذعان به ضرورت به‌روزرسانی چارچوب‌های موجود، بر لزوم عبور از پروژه‌های پراکنده و به برنامه‌های جامع و منسجم ملی، منطبق با راهبردهای جدید تأکید کرد.

در این نشست‌ها، طرفین بر تدوین یک «نقشه راه جامع همکاری» توافق کردند. بر اساس این توافق، در این سند ضمن بررسی وضعیت موجود همکاری‌ها، شکاف‌های موجود و حوزه‌های اولویت‌دار شناسایی خواهد شد تا نقشه راه مذکور به‌عنوان مبنایی برای امضای یادداشت تفاهم جدید میان ایران و هبیتات در سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین مقرر شد ساختار سازمانی و مدیریتی دفتر تهران با هدف تعیین نماینده‌ای مشخص و ارتقای نقش این دفتر تا سطح منطقه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس توافق‌های انجام‌شده، دو طرف همچنین بر استفاده از منابع مالی پایدار، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های بین‌المللی و مشارکت کشورهای بالقوه کمک‌کننده از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی و قطر تأکید کردند تا همکاری‌های فنی ایران و هبیتات از برنامه‌های سنتی پس‌از بحران گسترش دهند.

در همین راستا، توافق شد رایزنی‌های دو طرف به‌صورت مجازی و با هدایت مستقیم مدیر اجرایی و مدیر برنامه‌های منطقه‌ای هبیتات ادامه یابد. همچنین مقدمات سفر رسمی مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد به تهران نیز پیگیری خواهد شد.