پیشنهاد گمرک برای اصلاح قانون تردد خودروهای مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: در متن قانون آمده است که تردد خودرو با مجوز سازمان مسئول منطقه در محدوده منطقه آزاد قانونی است اما در ادامه محدوده منطقه به محدوده حصارکشی‌شده‌ای که مورد تأیید گمرک قرار گرفته، محدود شده است. برای مثال اگر منطقه‌ای ۲۷۰۰ هکتار وسعت داشته باشد ممکن است بر اساس این تعریف امکان تردد خودرو تنها در محدوده‌ای که حصارکشی شده وجود داشته باشد.

بر اساس اعلام گمرک ایران، وی افزود: از نظر گمرک تردد خودروهای مناطق آزاد باید در محدوده قانونی منطقه امکان‌پذیر باشد و این موضوع نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. پیشنهادهایی نیز در این زمینه به دولت ارائه کرده‌ایم و امیدواریم این مسئله حل شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین موضوع پلاک ملی شدن خودروهای مناطق آزاد و نحوه برخورد با این خودروها در حال بررسی است و در مصوبه مربوطه نیز تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای پلاک ملی شدن خودروها پیش‌بینی شده است.

عسگری با اشاره به تفاوت مقررات مناطق آزاد قدیم و جدید گفت: در مناطق آزاد قدیم مانند اروند، ماکو، جلفا و انزلی مصوبه شعاع تردد وجود دارد ولی چون در قانون مسکوت بود دولت مصوباتی درباره محدوده تردد خودروها داد اما درباره مناطق آزاد جدید قانون به‌طور صریح نحوه برخورد با خودروها را مشخص کرده و به همین دلیل برای رفع ابهامات موجود، اصلاح قانون ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: از نظر گمرک قانون ملاک عمل است و تصمیمات شوراهای تأمین نیز نباید مغایر با قانون ملی باشد. در حال حاضر در حال گفتگو و پیگیری این موضوع با دستگاه‌های مربوطه هستیم و امیدواریم ابهامات موجود برطرف شود.