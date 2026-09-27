سال آینده ۲۴ برنامه حوزه درمان تامین اجتماعی عملیاتی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، در این جلسه که با حضور مدیران کل درمان مستقیم و غیرمستقیم، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان تهران و رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در دوره جنگهای تحمیلی اخیر، مجموعهای از خدمات درمانی را به مردم ارائه دادند.
وی تأکید کرد: در سه ماهه ابتدای سالجاری نسبت به سه ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد در همه خدمات درمانی با افزایش خدمات مواجه بودیم؛ این مهم بیانگر اعتماد به مراکز درمانی تأمیناجتماعی است.
همتی تصریح کرد: باید به روشهای نوین مدیریت بیمارستانها توجه داشته باشیم و در این راستا نیازمند فرهنگسازی هستیم.
وی اضافه کرد: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت در کشور آغاز شده و این کار تأثیرات عمیقی بر حوزه درمان تأمیناجتماعی خواهد داشت. در حال حاضر ۶۴ شهرستانکشور تحت پوشش قرار دارند.
همتی گفت: باید توجه داشته باشیم که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اقدام بسیار خوب و تأثیرگذاری است و سازمان تأمیناجتماعی در اجرای این برنامه همه مسائل شرکای اجتماعی را مدنظر خواهد داشت.
وی بیان کرد: ما در سازمان تأمیناجتماعی در راستای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع همیشه همراه دولت و وزارت بهداشت بودهایم و در این چارچوب منافع بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی، اولویت و مدنظر است.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه درمان تأمین اجتماعی، خط قرمز ما است، افزود: در راستای برطرف شدن چالشهای بخش درمان، راههای متعددی را در نظر داریم. در این چارچوب برنامهریزی برای ارتقای حوزه درمان مورد توجه است.
وی تأکید کرد: در بودجه سال آینده، ۲۴ برنامه حوزه درمان را عملیاتی خواهیم کرد.
همتی گفت: در حدود ۲۰ سال آینده در کشور با چالشهای حوزه سالمندی روبرو خواهیم بود و در بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی باید برای مواجهه با این شرایط آمادگی داشته باشیم.
در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مشکلات و مسائل حوزه درمان بازنشستگان و انتظارات خود را مطرح کردند.
نظر شما