به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در نشست معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاههای اجرایی با موضوع «تبیین نقش و جایگاه زنان در ارتقای تابآوری خانواده» که به میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای جنگهای تحمیلی گفت: در یک سال گذشته، مجموعههای مختلف کشور از نیروهای مسلح و کادر درمان تا کارکنان دولت، بخش خصوصی و مردم، هر یک در جایگاه خود برای حفظ ثبات کشور و کاهش آسیبهای واردشده تلاش کردند.
وی با تأکید بر اینکه نقش زنان در تابآوری کشور محدود به یک حوزه خاص نیست، اظهار داشت: در جریان جنگ، زنان در کنار مردان در عرصههای مختلف حضور داشتند؛ از نیروهای متخصص در دستگاههای دولتی و کادر درمان گرفته تا زنانی که در بخشهای اقتصادی، بنادر، گمرک و دیگر بخشهای حیاتی کشور به فعالیت خود ادامه دادند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف، تصریح کرد: یکی از جلوههای مهم تابآوری، حضور مردم با وجود تفاوتهای فکری و اجتماعی در کنار یکدیگر برای حفظ ایران بود و زنان نیز در این میان نقش مهمی ایفا کردند.
بهروزآذر با تأکید بر اینکه دولت خود را موظف به حمایت از حقوق زنان میداند، به تجربه طرح «همپناه» اشاره کرد و آن را نمونهای از تبدیل یک ایده اولیه به اقدام عملی دانست و خاطرنشان کرد: ارائه این تجربه در جمع مشاوران دستگاهها با هدف یادگیری سازمانی، شناسایی خلأها و پیدا کردن نقاط شکست انجام شده است تا نقاط ضعف در حوزههای مختلف، از قانونگذاری و ارائه خدمات تا شناسایی جامعه هدف، مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف ابراز داشت: باید بازیگران مختلفی که در این عرصه فعالیت میکنند، گردهم جمع شوند و انرژیها حول یک محور متمرکز شود؛ چراکه در شرایطی که هر مجموعه در یک مسیر حرکت میکند، ممکن است با وجود صرف منابع و انرژی فراوان، جامعه هدف همچنان نتواند خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به محدودیتهای موجود در شرایط اقتصادی و بودجهای کشور، بیان کرد: حتی اگر منابع دولتی برای انجام همه اقدامات مورد نیاز کافی نباشد، ظرفیتهای دیگری از جمله منابع مردمی و گروههای میانی و جهادی وجود دارد که در صورت شکلگیری اعتماد عمومی میتوان از آنها برای حمایت از جامعه هدف استفاده کرد.
بهروزآذر، سیاستگذاری مبتنی بر داده را از رویکردهای مورد تأکید دولت برشمرد و یادآور شد: باید با استفاده از دادهها و با دقت بیشتری بدانیم درباره چه کسی، با چه شرایطی، در چه مکانی و در چه بازهای صحبت میکنیم و در چه فرآیندی میخواهیم برای حل مسئله به او کمک کنیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور مستمر مدیران و کارکنان بنیاد شهید در روزهای جنگ ۱۲ روزه و تلاش برای تشکیل پرونده شهدا و رسیدگی به خانوادههای آنان، عنوان کرد: افزایش ناگهانی جامعه تحت پوشش، مسائل و نیازهای جدیدی را ایجاد کرد که برخی از آنها در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود؛ از جمله مسائل حقوقی و پرداختهایی که برای خانوادهها اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: با پیگیری مجموعه بنیاد شهید، بخشی از این مسائل شناسایی و برطرف شد و این مجموعه تلاش کرد پیش از آنکه دغدغهها و مسائل خانوادههای شهدا و ایثارگران به معاونت امور زنان و خانواده برسد، آنها را شناسایی و پیگیری کند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال خانوادههای شهدا و ایثارگران گفت: در کنار خانوادههای شهدا و ایثارگران هستیم و تلاش میکنیم آنها احساس تنهایی نکنند؛ با وجود محدودیتهای موجود، پیگیری مسائل این خانوادهها در اولویت قرار دارد.
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