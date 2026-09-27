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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

نگاه فدراسیون تکواندو ملی است

نگاه فدراسیون تکواندو ملی است

اهواز - نائب رئیس فدراسیون تکواندو گفت: نگاه فدراسیون تکواندو ملی است نه استانی و فرقی ندارد فرزند کدام استان برای به اهتزاز درآمدن پرچم کشور تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طلعت مرادی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندو خوزستان که در هتل تختی برگزار شد، بیان کرد: همه با هم در مسیر اهداف فدراسیون و پرچم جمهوری اسلامی ایران قدم برداریم.

نائب رئیس فدراسیون تکواندو با اشاره به حضور بازیکنان این رشته در مسابقات آسیایی ناگویا گفت: در فدراسیون نگاه فردی و استانی نبوده بلکه ملی است؛ فرق ندارد فرزند کدام استان برای به اهتزاز درآمدن پرچم کشور تلاش می کند.

وی ادامه داد: امیدوارم خوزستان با همه ظرفیت هایی که دارد در کنار پیشکسوتان بدرخشد و به آنچه حقشان است در کشور برسند و ان‌شاءالله مسیر برای همه هموار باشد.

کد مطلب 6960138

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