نسیم ادبی بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران درباره فعالیتهای اخیرش به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تمرین نمایش «مرگ فروشنده» به کارگردانی نادر برهانی مرند هستم که قرار است از نیمه آبان ماه اجرای خود را در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز کند. این نمایش به دلیل جابجایی زمان اجرا برخی از بازیگرانش را از دست داد بنابراین برهانی مرند از بازیگران دیگری دعوت به همکاری کرد که من جزو این افراد هستم.

وی افزود: از آنجا که تازه به گروه پیوسته ام تمرین های نمایش بسیار فشرده انجام می شود تا بتوانیم به موقع این اثر را آماده اجرای عمومی کنیم. در «مرگ فروشنده» حمیدرضا آذرنگ نقش ویلی لومان و من نقش لیندا همسر وی را بازی می کنم. رحیم نوروزی، داریوش موفق، محمودرضا رحیمی، علی صالحی، بهرام افشاری، بهاره کیان‌افشار و مجتبی پیرزاد نیز دیگر بازیگران نمایش هستند.

ادبی درباره ویژگی های نقشی که در این نمایش بر عهده دارد، توضیح داد: در «مرگ فروشنده» نقش لیندا همسر ویلی لومان را بازی می کنم. نقشی که 20 سال از خودم بزرگتر است و برای رسیدن به آن تلاش زیادی کردم. این شخصیت وظیفه متعادل کردن فضا را بر عهده دارد. لیندا یک زن کامل است که عاشق همسر و فرزندانش است و در جامعه سرمایه داری و وضعیت اقتصادی نامناسبی که آمریکا در آن دوران در آن به سر می برد، تلاش می کند خانواده اش را حفظ کند.

بازیگر نمایش «کسوف» ادامه داد: لیندا از وضعیت روحی شوهرش که دچار بحران اقتصادی شده و دست به خودکشی نیز زده است اطلاع دارد و در طول نمایش تمام تلاشش را می کند که رابطه ویلی و پسرشان را بهبود بخشد، همسرش را از ناامیدی نجات دهد و جلو فاجعه را بگیرد.

ادبی تصریح کرد: بنابراین لیندا در این نمایش کاراکتر سختی دارد و چون سنش نیز از من بالاتر است من باید تمام جوانب نقش را مورد بررسی قرار می دادم. در حقیقت آرتور میلر با نگارش این شخصیت تلاش کرده نقطه مقابل ویلی لومان و شخصیتی را که برای فرار از بحران و نجات از نابودی تلاش می کند، به تصویر بکشد. در این اثر نمایشی رکود اقتصادی دهه 40 آمریکا با نشان دادن بحران های زندگی ویلی لومان به درستی به تصویر کشیده شده است.

بازیگر سریال «چک برگشتی» در پایان درباره همکاری با نادر برهانی مرند گفت: حدود یک هفته است که تمرین ها و دورخوانی نمایش را آغاز کرده ایم. خوشحالم با نادر برهانی مرند که تسلط زیادی بر متن و کارگردانی دارد همکاری می کنم چون او کاملا بر کاری که قرار است، انجام دهد مسلط است و همین امر باعث دلگرمی و اعتماد بازیگر به وی می شود.

مرگ فروشنده شناخته‌شده‌ترین نمایشنامه آرتور میلر است که در 1949 منتشر شد و جایزه پولیتزر نمایشنامه و جایزه تونی بهترین نمایشنامه را برای او به ارمغان آورد. این نمایشنامه اگرچه ظرف شش هفته در بهار 1948 نوشته شد، اما ده سال ذهن میلر را سرگرم خود کرده بود.

«مرگ فروشنده» داستان زندگی فروشنده دوره گرد نیویورکی با نام ویلی لومان است که بالا رفتن سن و سال قدرتش را در فروش محصولات کمتر کرده و امرار معاشش دشوار تر شده است. او سی و چهار سال کارمند موسسه وانگر بوده است اما گویا این همه سابفه هیچ ارزشی برای مدیر جوان آن ندارد. بازگشت او از سفری بدون فروش، اقدام به خودکشی برای دریافت بیمه، صبر مدیریت شرکت را تمام می کند و آنها نه تنها با درخواست انتفال ویلی موافقت نمی کنند بلکه او را اخراج می کنند.

نادر برهانی مرند پیش از این سال 85 همین نمایش را در تالار قشقایی تئاتر شهر اجرا کرد که پر مخاطب‌ترین نمایش آن سال و همچنین اثر برگزیده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر 1386 شد. برهانی مرند به همراه آرش پارسا خو این اثر نمایشی را برای اجرا بازنویسی کرده اند.