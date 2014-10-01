مستندی درباره احمد شاملو در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پرواز در دایره حضور» اولین فیلم درباره شاملو است که با مجوز رسمی از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه نمایش خانگی کشور توزیع میشود و علاقمندان به تهیه آن میتوانند به مراکز فرهنگی و فروشگاههای شهرکتاب مراجعه کنند.
در این مستند بلند، علاوه بر آیدا سرکیسیان که از همسرش احمد شاملو سخن گفته است، چهرههای فرهنگی و هنری شامل محمود دولتآبادی، زندهیاد سیمین بهبهانی، مسعود کیمیایی، جواد مجابی، علیاشرف درویشیان، ایران درودی، محمدرضا اصلانی، علی رفیعی، محمد شمسلنگرودی، حافظ موسوی و محمد یعقوبی هم درباره جنبهها و ابعاد مختلف زندگی و شخصیت شاملو سخن گفتهاند.
مستند پرتره «پرواز در دایره حضور» دربردارنده 5 فصل شامل «من بامدادم سرانجام ...»، «شاملو و مردم»، «شاملو؛ کنشها و واکنشهای اجتماعی»، «شاملو و آیدا» و «شاملو و جاودانگی» ساخته شده است. البته فیلم با ورود به محیط زندگی شاملو و روایت ویژه آیدا از زندگیاش با شاملو آغاز میشود.
یکی از بخشهای قابل توجه این فیلم، حضور شهرام ناظری در آن است که شعر «طرح» شاملو را با ساز و آواز در متن فیلم، اجرا میکند. از دیگر بخشهای این مستند، حضور افتخاری بازیگران سینما و تئاتر ایران مانند مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، آیدا کیخایی و علی سرابی است که بر مبنای یک ایده نمایشی شعر «عشق عمومی» احمد شاملو را اجرا کردهاند.
ابوالفضل کریمی اصل، علیرضا سعادتنیا و حمید قوامی به عنوان تصویربرداران و محمد ناصری به عنوان تدوینگر از عوامل فنی این فیلم هستند. البته سکانسهایی از این فیلم را که بیشتر شامل تصاویری برای متن شعرهای شاملو است، خود کارگردان تصویربرداری کرده است.
شکریپور علاوه براین فیلم، مستند بلند دیگری با عنوان «در آستانه بامداد» را نیز درباره شاملو ساخته است که در آن به عملکرد این شاعر در حوزه های مختلف اعم از شعر، سبک و بیان زبانی خاص، ترجمه آثار ادبی، پژوهش در زمینه فرهنگ عامه از جمله کتاب کوچه و کارهای گوناگون وی در زمینه ادبیات و شاعران کلاسیک و دیدگاههای لو درباره شاعران بزرگ شعر فارسی پرداخته است.
مختار شکریپور متولد 1349 در شهر نودشه است. او دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه رازی کرمانشاه است از سال 1379 تاکنون در زمینههای مختلف روزنامهنگاری ادبی و هنری از جمله نقد فیلم، تئاتر، شعر، رمان و داستان و انجام مصاحبههای مختلف تحلیلی در این زمینهها فعال بوده است. شکریپور در زمینه ترجمه شعر از زبان و ادبیات کردی هم فعالیت کرده و تاکنون آثار متعددی از شاعران کردزبان را در نشریات مختلف ادبی منتشر کرده و کتاب گزیده شعر شیرکو بیکس هم با ترجمه وی به زودی از سوی انتشارات نگاه منتشر و گزیدهای از اشعار «لطیف هلمت» و دیگر شاعران معاصر کرد هم با ترجمه او، آماده انتشار است.
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