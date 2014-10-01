به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، در آستانه برگزاری آخرین مرحله تمرینات تیم ملی اعزامی به بازی های پاراآسیایی اینچئون، واعظی گفت: در مجموع پنج مرحله اردوی آمادگی را پشت سر گذاشته‌ایم و مرحله آخر نیز از 13 مهر در تهران آغاز می شود که خوشبختانه با پشت سر گذاشتن این تمرینات توانسته ایم ملی پوشان را به مرز آمادگی کامل برسانیم و در حال حاضر بین 90 تا 95 درصد از شرایطی که مد نظر بود، محقق شده است.

واعظی افزود: تیم ملی به نسبت گوانگجو دچار تغییرات زیادی شده است. به عنوان مثال در بخش کامپوند 100 درصد و در بخش ریکرو نیز بین 50 تا 60 درصد تغییرات داشتیم و می توانم بگویم که تیم اعزامی به اینچئون از آمادگی فنی بالاتری برخوردار هست و باید منتظر شگفتی‎آفرینی کمانداران ایرانی باشیم.

سرمربی تیم ملی تیرو کمان جانبازان و معلولان تصریح کرد: البته شرایط مدال آوری در این مسابقات سخت تر از گوانگجو شده، به این دلیل که مسابقات در بخش تیمی برگزار نمی‎شود و فقط تیمی میکس خواهیم داشت، بنابراین چهار مدال بخش تیمی کم شده و دو مدال تیمی میکس اضافه شده است.

وی گفت: ملی پوشان از نظر شرایط جسمی، روحی و نیز آخرین رکوردهای ثبت شده، درشرایط بسیار خوبی هستند و با انگیزه‌های بالایی به این بازی‌ها اعزام می شوند، بنابراین می‌توانیم این قول را بدهیم که مدال‎هایی خوشرنگ تر از گوانگجو به دست می آوریم و شاهد رکوردشکنی کمانداران ایرانی نیز خواهیم بود.

واعظی در خصوص حریفان آسیایی ایران افزود: با توجه به عملکرد ملی پوشان و رکوردهای کسب شده و نیز سطح آمادگی آنها، می توانم بگویم که سطح تیر و کمان ایران فراتر از آسیاست و کشورهایی نظیر کره، مالزی و ژاپن در مواردی از رقیبان ما به شمار می روند.

تیم ملی تیر وکمان جانبازان و معلولان ایران با ترکیب 9 کماندار عازم مسابقات پاراآسیایی خواهد شد.

در دور پیشین بازی های پاراآسیایی که سال 2010 به میزبانی چین و در شهر گوانگجو برگزار شد تیم ملی تیرو کمان کشورمان با کسب 2 نشان طلا، یک نقره تیمی و 2 برنز، در جایگاه سوم آسیا ایستاد.

