اسبقی با بردن حریف قزاق به فینال رسید/ در انتظار سومین طلای تکواندو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای تکواندو هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی صبح امروز پنجشنبه پیگیری شد که بهنام اسبقی نماینده وزن 68- کیلوگرم تیم ملی تکواندوی ایران پس از یک‌دور استراحت با "تینگ فان" از ویتنام مبارزه کرد و با پیروزی 9 بر صفر برابر وی به مرحله بعد رفت.

عضو تیم ملی تکواندو ایران در مرحله بعدی به مصاف تکواندوکاری از لبنان رفت و با پیروزی 4 بر صفر برابر وی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

اسبقی، قهرمان جهان و آسيا در وزن 68- كيلوگرم در دیدار نیمه نهایی مقابل حریف قزاقستانی به پیروزی 7 بر یک دست یافت و به دیدار پایانی این وزن راه یافت. وی در دیدار فینال باید به مصاف برنده رقابت تکواندوکاران چین و فیلیپین برود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.