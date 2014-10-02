  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

اخبار عراق/

حمله جنگنده های ائتلاف به غرب الرمادی/ هلاکت یکی از سرکردگان داعش

حمله جنگنده های ائتلاف به غرب الرمادی/ هلاکت یکی از سرکردگان داعش

حمله جنگنده های ائتلاف علیه داعش به شهرستان هیت در غرب الرمادی و هلاکت یکی از سرکردگان داعش در این شهر از اخبار عراق به شمار می رود.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از العهد، به دنبال اعلام خبر سیطره تروریستهای داعش به شهرستان "هیت" در غرب الرمادی در ستان الانبار منابع عربی از حمله جنگنده های ائتلاف به مواضع داعش در این منطقه خبر دادند.

این در حالی است که از صبح امروز تا کنون منابع عربی از درگیری شدید ارتش و نیروهای مردمی با تروریستهای داعش در این شهرستان خبر می دهند و اخبار و ضد  نقیضی در خصوص سیطره داعش بر این منطقه منتشر شده است.

از سوی دیگر پایگاه العهد، از هلاکت "وحید الجدعه" یکی از  سرکردگان گروه تروریستی داعش و معاون وی در جریان درگیری با ارتش عراق در شهر الرمادی خبر داد.

 

کد مطلب 2382485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها