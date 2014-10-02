حمله جنگنده های ائتلاف به غرب الرمادی/ هلاکت یکی از سرکردگان داعش

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از العهد، به دنبال اعلام خبر سیطره تروریستهای داعش به شهرستان "هیت" در غرب الرمادی در ستان الانبار منابع عربی از حمله جنگنده های ائتلاف به مواضع داعش در این منطقه خبر دادند.

این در حالی است که از صبح امروز تا کنون منابع عربی از درگیری شدید ارتش و نیروهای مردمی با تروریستهای داعش در این شهرستان خبر می دهند و اخبار و ضد نقیضی در خصوص سیطره داعش بر این منطقه منتشر شده است.

از سوی دیگر پایگاه العهد، از هلاکت "وحید الجدعه" یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش و معاون وی در جریان درگیری با ارتش عراق در شهر الرمادی خبر داد.