مواضع داعش 39 بار در طی دو روز هدف حمله قرار گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنگنده های آمریکا و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ضدداعش طی روزهای پنجشنبه و جمعه 39 حمله را به مواضع داعش انجام داده اند.

بر اساس این گزارش 13 مورد از این حملات در روز پنجشنبه به مواضع داعش در کوبانی بوده که موجب انهدام 17 موقعیت، خودرو و ساختمان متعلق به این گروه تروریستی در نزدیکی مرز ترکیه شده اند. در روز جمعه نیز چهار حمله دیگر به مواضع این گروه در کوبانی انجام شده است.

بر اساس بیانیه ای که وزارت دفاع امریکا منتشر کرده مابقی این حملات در روز جمعه انجام شده اند.

این حملات در حالی انجام می شود که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده ایالات متحده و دیگر کشورهای حاضر در ائتلاف ضد داعش برای انجام حملات جنگنده های خود تا تاریخ 11 دسامبر بیش از یک میلیارد دلار هزینه کرده اند.

هزینه روزانه عملیات های جنگنده های ائتلاف ضد داعش تا تاریخ 11 دسامبر هشت میلیون و 100 هزار دلار بوده و تا این تاریخ در مجموع یک میلیارد و 20 میلیون دلار هزینه شده که در نتیجه آن یک هزار و 200 نفر در سوریه کشته شده اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده در جریان این حملات یک هزار و 72 نفر از اعضای داعش، 72 عضو جبهه النصره و 52 شهروند سوری کشته شده اند که از میان این 52 شهروند هشت نفر زن و پنج نفر دیگر کودک بوده اند.

حمله جنگنده های ائتلاف ضد داعش به عراق از تاریخ هشتم آگوست و حمله به مواضع داعش و جبهه النصره در سوریه از تاریخ 23 سپتامبر آغاز شده اند.