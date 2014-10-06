اجرای طرح هادی در ۲۶۰ روستای ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فریادرس شهبازی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایلام اظهار داشت: طرح هادی روستایی یکی از مهمترین وظایف و اولویتهای بنیاد مسکن است که این طرح طی سالهای گذشته در استان به خوبی اجرایی شده است.

وی بیان داشت: بنیاد مسکن از ابتدا تا کنون موفق به تهیه طرح هادی در ۳۴۰ روستا و اجرای طرح هادی در ۲۶۰ در روستاهای بالای ۲۰ خانوار شده است.

این مسئول عنوان کرد: یکی دیگر از مهمترین وظایف بنیاد مسکن بحث صدور اسناد مالیکت روستایی بوده که در این راستا نیز تاکنون ۲۱ هزار و ۳۸۰ جلد سند توسط بنیاد مسکن استان صادر شده که این تعداد سند در ۱۵۶ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده است.

وی افزود: علاوه بر این ۱۰۱ جلد سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با همکاری سازمان ثبت اسناد صادر شده است.

شهبازی عنوان کرد: بنیاد مسکن استان ایلام تاکنون موفق به تملک یک هزار و ۱۹۱ هکتار از اراضی ملی در داخل محدوده ۵۹ روستا در استان ایلام شده که از این تعداد بیش از هشت هزار و ۱۳۲ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

وی تصریح کرد: ساماندهی سکونتگاه های روستایی از دیگر فعالیتهای مهم بنیاد مسکن استان ایلام بوده که در این راستا هفت بخشی از روستاهای استان را ساماندهی کرده ایم و این طرح به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی و صنعتی از طریق جمعیت تهیه می شود.

شهبازی افزود: در طرح بهسازی و نوسازی و مقاوم سازی منازل روستایی نیز اقدامات خوبی در استان ایلام صورت گرفته به طوری که تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۴۲۸ واحد مقاوم سازی شده و این مهم در سال جایز نیز پیگیری می شود.

وی افزود: مردم روستاهای استان ایلام باید در بحث مقاوم سازی پیگیری و جدیت بیشتری به خرج بدهند تا بیشتر واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شوند.