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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام خبر داد:

اجرای طرح هادی در ۲۶۰ روستای ایلام

اجرای طرح هادی در ۲۶۰ روستای ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام گفت: ۳۴۰ روستا در ایلام دارای طرح هادی هستند که از این تعداد طرح هادی در ۲۶۰ روستا اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریادرس شهبازی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایلام اظهار داشت: طرح هادی روستایی یکی از مهمترین وظایف و اولویتهای بنیاد مسکن است که این طرح طی سالهای گذشته در استان به خوبی اجرایی شده است.

وی بیان داشت: بنیاد مسکن از ابتدا تا کنون موفق به تهیه طرح هادی در ۳۴۰ روستا و اجرای طرح هادی در ۲۶۰ در روستاهای بالای ۲۰ خانوار شده است.

این مسئول عنوان کرد: یکی دیگر از مهمترین وظایف بنیاد مسکن بحث صدور اسناد مالیکت روستایی بوده که در این راستا نیز تاکنون ۲۱ هزار و ۳۸۰ جلد سند توسط بنیاد مسکن استان صادر شده که این تعداد سند در ۱۵۶ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده است.

وی افزود: علاوه بر این ۱۰۱ جلد سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با همکاری سازمان ثبت اسناد صادر شده است.

شهبازی عنوان کرد: بنیاد مسکن استان ایلام تاکنون موفق به تملک یک هزار و ۱۹۱ هکتار از اراضی ملی در داخل محدوده ۵۹ روستا در استان ایلام شده که از این تعداد بیش از هشت هزار و ۱۳۲ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

وی تصریح کرد: ساماندهی سکونتگاه های روستایی از دیگر فعالیتهای مهم بنیاد مسکن استان ایلام بوده که در این راستا هفت بخشی از روستاهای استان را ساماندهی کرده ایم و این طرح به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی و صنعتی از طریق جمعیت تهیه می شود.

شهبازی افزود: در طرح بهسازی و نوسازی و مقاوم سازی منازل روستایی نیز اقدامات خوبی در استان ایلام صورت گرفته به طوری که تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۴۲۸ واحد مقاوم سازی شده و این مهم در سال جایز نیز پیگیری می شود.

وی افزود: مردم روستاهای استان ایلام باید در بحث مقاوم سازی پیگیری و جدیت بیشتری به خرج بدهند تا بیشتر واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شوند.

کد مطلب 2383861

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