15 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای هادی در خراسان شمالی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صابری پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرای طرح های هادی در روستاهای خراسان شمالی، از جذب ۸۰ درصد از اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری به این استان در بخش اجرای طرح های هادی روستایی خراسان‌ شمالی خبر داد و افزود: در سفر معظم له به استان مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های هادی روستایی در خراسان شمالی مصوب شد که تاکنون 15 میلیارد ریال از این اعتبار جذب شده است.

وی اضافه کرد: از محل این اعتبارات اجرای طرح هادی در 50 روستای بالای 20 خانوار این استان آغاز شده و اکنون در دست اجرا قرار دارد.

صابری با اشاره به این که مهم ترین هدف تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها جلوگیری از مهاجرت روستائیان و وفاداری به حفظ محیط زیست است، اظهار داشت: با اجرای طرح هادی توجه به نیازهای روستانشینان در فرآیند تعیین کاربری ها و تعیین چشم انداز آینده روستا در چهارچوب اصول توسعه پایدار صورت می گیرد.

وی با اشاره به این که اجرای طرح های هادی برای توسعه روستاها لازم اما کافی نیست، تصریح کرد: طرح هادی تنها در کالبد روستاها انجام می شود در حالی که می باید برای ایجاد توسعه و درآمد پایدار در روستاها اقدامات دیگری انجام داد.

صابری با اشاره به برنامه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کشور برای رفع این کاستی ها، اظهار داشت: پرداختن به توسعه روستاها و حل مشکلات اقتصادی روستائیان امری حیاتی بوده که باید به صورت پایدار انجام شود.

وی در ادامه به بازنگری در طرح های هادی روستایی خراسان شمالی خبر داد و افزود: طرح هادی روستاها هر 10 سال، مورد بازنگری قرار می‌گیرند تا نیازهای جدید برای توسعه هر روستا شناسایی و راهکار‌های لازم ارائه شود که در این راستا طرح هادی 37 روستای استان بازنگری شده است.

صابری همچنین با اشاره به تهیه پنج طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه روستایی در خراسان شمالی، اظهار داشت: طرح های مزبور روستاهای بخش مرکزی شهرستان‌های بجنورد، اسفراین، شیروان، فاروج و مانه و سملقان را پوشش خواهد داد.

به گفته وی طرح ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی طرحی فرادستی بوده که با هدف توسعه کالبدی از طریق توزیع مناسب، فعالیت‌ها و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام شبکه شهری تهیه و اجرا خوهد شد.