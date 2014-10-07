به گزارش خبرگزاری مهر، ونگر در کنفرانس خبری بعد از شکست دو بر صفر تیمش مقابل چلسی در مورد درگیری اش با ژوزه مورینیو اعلام کرد از این کارش پشیمان نیست.

ونگر گفت: از اینکه مورینیو را در کنار زمین هل دادم پشیمان نیستم. می خواستم از نقطه A به B بروم اما فردی در این مسیر مقابل من قرار گرفت و برخورد بدی هم داشت من هم تلاش کردم او را کنار بزنم. نقطه B سانچس بود که مصدوم شده بود و می خواستم به آنجا بروم ببنیم مصدومیت او در چه حد است. راستش من اصلا به حرف های مورینیو گوش نمی دهم.

سرمربی آرسنال در ادامه افزود: اگر به تعداد مهارهایی که دروازه بان ها در دو تیم داشتند نگاهی بیندازید می بینید بازی بسیار نزدیکی بود اما در چنین بازی هایی تیمی که از فرصت های بدست آمده بهتر استفاده کند پیروز است. چلسی این کار را کرد و در پایان پیروز شد.