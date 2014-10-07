به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی از سه‌گانه «زرتشت کوروش فردوسی» شامل کتاب‌های «پدر ایران»، «وَخشور ایران» و «فرزند ایران» تالیف میرجلال الدین کزازی محقق پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی در کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

در این نشست سیدمحمود سجادی و علی عبدالهی به عنوان منتقد و سخنران درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.

این برنامه امروز سه‌شنبه 15 مهر از ساعت 16:30 در کانون ادبیات ایران واقع در میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، کوچه اردلان، شماره برگزار می‌شود.