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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

در کانون ادبیات ایران؛

سه‌گانه کزازی با نام «زرتشت کوروش فردوسی» امروز رونمایی می‌شود

سه‌گانه کزازی با نام «زرتشت کوروش فردوسی» امروز رونمایی می‌شود

سه‌گانه «زرتشت کوروش فردوسی» با حضور میرجلال‌الدین کزازی فردا سه‌شنبه در کانون ادبیات ایران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی از سه‌گانه «زرتشت کوروش فردوسی» شامل کتاب‌های «پدر ایران»، «وَخشور ایران» و «فرزند ایران» تالیف میرجلال الدین کزازی محقق پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی در کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

در این نشست سیدمحمود سجادی و علی عبدالهی به عنوان منتقد و سخنران درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.

این برنامه امروز سه‌شنبه 15 مهر از ساعت 16:30 در کانون ادبیات ایران واقع در میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، کوچه اردلان، شماره برگزار می‌شود.

کد مطلب 2384170

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