کشف دو تن مواد مخدر در استان بوشهر/ شناسایی 53 باند مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی از کشف چهار فقره تیراندازی طی هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: تا کنون تعداد فقراتی که از تیراندازی‌ها کشف شده خوشبختانه بدون خسارت بوده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 100 درصد کشفیات داشته‌ایم، تصریح کرد: 90 درصد کشفیات مربوطه متعلق به سال جاری بوده و در کنار این کشفیات ایجاد فضای امنیتی مناسب باعث ایجاد تغییرات شده است.

عباس زاده ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 11 درصد کاهش وقوع سرقت داشتیم که این موضوع در نوع خود بسیار بی سابقه بوده است.

دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر/ پاکسازی محلات آلوده

وی با بیان اینکه تا کنون 53 باند مواد مخدر شناسایی کرده ایم خاطر نشان کرد: 70 درصد موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی حدود دو تن و 150 کیلوگرم کشفیات بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه دستگیری خرده فروشان مواد مخدر از دیگر فعالیت های ما بوده است اظهار داشت: امسال بیش از 87 درصد افزایش دستگیری خرده فروشان مواد مخدر را در پرونده خود داشته و این مهم و جمع آوری معتادان باعث طرح های ارتقا امنیت اجتماعی محله محور شده است.

رشد 15 درصدی شناسایی سایت های مجرمانه

وی با بیان اینکه بعد از هفته نیروی انتظامی بقیه طرح ها را ایجاد خواهیم کرد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که نا امنی ایجاد می کند سلاح‌های جنگی و شکاری بوده و در کمترین زمان حادثه ای ایجاد می کند و باید این موضوع به شدت پیگیری شود.

عباس‌زاده از عملکرد مثبت پلیس فتا در زمینه فضای مجازی تقدیر کرد و اظهار داشت: شناسایی سایت های مجرمانه در سال جاری رشد 15 درصدی داشته و این نشان از عملکرد مثبت ما در فضای مجازی است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از کاهش قاچاق سوخت و کالا در شهرستان های شمالی استان خبر داد و گفت: در زمینه ترافیک 13 درصد سال گذشته کاهش داشته و هشت درصد نیز در سال جدید کاهش داشته ایم.