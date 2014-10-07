توسعه نیازمند بهبود وضعیت امنیت است/ کاهش جرایم و افزایش کشفیات در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر در جنوب کشور به عنوان مرزداری استوار در دورههای مختلف تاریخی توانسته ضامن امنیت برای کشور باشد و دلاورمردان این خطه در برهههای مختلف توانستهاند که دشمنان را از این منطقه خارج کنند و اجازه نفوذ به دیگر نقاط کشور را از آنها بگیرند.
برخورداری از بیش از 900 کیلومتر مرز آبی باعث شده است تا استان بوشهر به عنوان یکی از استراتژیکترین نقاط کشور نقش بسیار مهمی در امنیت کشور داشته باشد که تامین امنیت برای کشور مستلزم این است که امنیت مطلوبی در سطح استان بوشهر فراهم شده باشد.
به شکرانه انقلاب اسلامی و پس از آن نیز در دوران دفاع مقدس، اقدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به همه جهان ثابت شده است و این اقتدار زمینه ساز امنیت پایدار در سطح کشور شده است. امنیتی که نیاز است با چنگ و دندان از آن محافظت شود.
در سالهای اخیر نیز تلاشهای بسیار زیادی به منظور بهبود شاخصهای امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است و در استان بوشهر نیز شاهد این اقدامات هستیم که باعث توسعه امنیت در استان و بهبود شاخصهای امنیتی در ابعاد مختلف شده است.
امنیت به عنوان یکی از مهمترین مولفههای توسعه است و برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار و پیشرفتهای روز افزون امیدواریم باشیم نیاز است که شاهد افزایش شاخصهای امنیتی باشیم و زمینه حضور سرمایهگذاران از این نظر فراهم شود و استان بوشهر نیز در این مسیر حرکت کرده است.
بهبود شاخصهای امنیتی استان بوشهر
استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بسیار بالای مقوله امنیت، اظهار داشت: بر اساس شاخصهای موجود شاخصهای امنیتی استان بوشهر بهبود یافته است و با تلاش همه مسئولان امیدواریم شاهد بهبود هر چه بیشتر این شاخصها باشیم.
مصطفی سالاری اضافه کرد: برای تامین امنیت نیاز است که همه دستگاههای مرتبط همکاری و هماهنگی و همدلی لازم را داشته باشند و البته نیروی انتظامی نقش پررنگی در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان کارهای در تامین امنیت بر دوش نیروی انتظامی است، ادامه داد: همه دستگاههای استان و مدیران و مسئولان باید همكاري همه جانبه با نيروي انتظامي داشته باشند تا شاهد روند صعودی امنیت و بهبود شاخصهای امنیتی استان باشیم.
استاندار بوشهر با اشاره به برخی از شاخصهای امنیتی، تصریح کرد: جرایم خشن یکی از مهمترین شاخصهای امنیتی است که در سالهای اخیر شاهد سیر نزولی میزان جرایم خشن در سطح استان هستیم که بیانگر توجه ویژه نیروی انتظامی به این بخش است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش برای مقابله با آسيبهاي اجتماعي و كاهش جرايم تصریح کرد: امنیت ضامن توسعه است و براي رشد و پيشرفت همهجانبه استان نيازمند امنيت پايدار هستيم که همه باید به خوبی در این مسیر به وظایف خود عمل کنند.
کاهش 32 درصدی وقوع جرایم خشن در استان بوشهر
فرمانده انتظامي استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد یک همدلی و همکاری ویژه بین همه مسئولان استان هستیم که این مهم در تامین امنیت استان و بهبود شاخصهای امنیتی نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار داشته است.
سردار حیدر عباسزاده به اقدامات صورت گرفته برای کاهش وقوع جرایم و افزایش کشفیات جریام در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: ماموران و فرماندهان انتظامی استان بوشهر به صورت شبانهروزی و با تمام توان خود برای بهبود وضعیت امنیتی در نقاط مختلف استان در تلاش هستند.
وی از کاهش 32 درصدی وقوع جرایم خشن در استان بوشهر طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و بیان داشت: طی این مدت شاهد کشفیات 112 درصدی جرایم خشن هستیم که 31 درصد آن مربوط به سال گذشته است.
فرمانده انتظامي استان بوشهر با اشاره به کاهش 13 درصدی وقوع قتل در استان بوشهر در نیمه نخست امسال، اذعان داشت: در این مدت شاهد کاهش 54 درصدی سرقت به عنف و همچنین کاهش 50 درصدی سرقتهای مسلحانه در استان بوشهر هستیم.
وی از اجرای اقدامات پیشگیرانه جدی برای کاهش میزان وقوع جرایم در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: شاهد آمار منفی در زمینه سرقت به بانکها و طلافروشیها در سطح استان بوشهر هستیم.
سردار عباسزاده با اشاره به کاهش 11 درصدی سرقتها در استان بوشهر طی شش ماه نخست امسال، تصریح کرد: در زمینه کشفیات سرقتها نیز شاهد کشف 102 درصدی این جرایم هستیم که 32 درصد مربوط به سال گذشته است.
وی همچنین به افزایش 11 درصدی کشفیات سلاح و مهمات جنگی طی مدت یاد شده اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه قاچاق سوخت نیز شاهد افزایش 60 درصدی کشفیات و در زمینه قاچاق کالا شاهد افزایش 63 درصدی کشفیات هستیم.
فرمانده انتظامي استان بوشهر اذعان داشت: در زمینههای دیگر امنیتی همچون جرایم فضای مجازی، جرایم ترافیکی درون شهری و برونشهری و امنیت فرهنگی و . . . . نیز اقدامات بسیار خوبی در استان صورت گرفته است و شاهد بهبود شاخصها هستیم.
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