به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "عصمت ایلماز" وزیردفاع ترکیه در اظهاراتی در مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا اظهار داشت: هر گونه تجاوز به ترکیه باعث اجرایی شدن ماده پنج منشور ناتو خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ماده پنجم منشور ناتو، هر گونه تجاوز یا حمله مسلحانه به یک کشور از اعضای ناتو به معنای تجاوز به همه کشورهای عضو این پیمان تلقی می شود که براساس آن ناتو سیستم دفاع مشترک خود را به حالت اجرا درخواهد آورد.

وزیردفاع ترکیه با اشاره به جنگ خیابانی و تن به تن نیروهای کرد و داعش در منطقه "کوبانی"، افزود: تانک‌های ارتش ترکیه در مناطق راهبردی و مهم استقرار پیدا کرده اند.