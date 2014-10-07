اروپا صحنه اعتراضات ضد داعش/ معترضین کرد پارلمان هلند را تسخیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معترضین همچین خواستار برخورد جدی تر جامعه جهانی با گروه تروریستی داعش شدند.

بر اساس اعلام پلیس هلند، این تجمع و اشغال پارلمان بصورت مسالمت آمیز انجام شده و به کسی آسیب وارد نشده است.

معترضین پس از تسخیر ساختمان پارلمان اقدام به نصب پلاکاردهایی کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: سکوت را بشکنید و از کوبانی حمایت کنید.

تجمع دوشنبه شب و تسخیر پارلمان هلند در حالی انجام شد که جنگنده های اف 16 هلند روز یکشنبه اقدام به بمباران مواضع داعش در عراق کرده بودند.

این اقدام شب گذشته انجام شد و علاوه بر شهر لاهه در هلند چندین شهر اروپایی دیگر صحنه تظاهرات کردها در حمایت از مردم کوبانی و محکومیت اقدامات داعش بود. بر همین اساس شهرهای رم، لندن، وین، و استکهلم نیز شب گذشته صحنه اعتراضات ضد داعش بودند.