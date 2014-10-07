ساناز زمانی کارگردان نمایش «تداعی اطمینان» درباره اجرای این اثر نمایشی در جشنواره تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «تداعی اطمینان» نوشته سروناز زمانی است که روز شنبه 12 مهرماه دو اجرا در تالار ماه حوزه هنری داشت که خوشبختانه با استقبال روبرو شد. همچنین امروز سه شنبه 15 مهرماه نیز قرار است یک اجرا در فرهنگسرای ارسباران داشته باشیم.

وی افزود: شخصیت اصلی این نمایش دختری به نام تداعی است که داستان حول زندگی او می چرخد. فضای نمایش اجتماعی است و مضمونی درباره بی اعتمادی و تردید بین افراد مختلف دارد. متاسفانه شک و تردیدی که بین آدمها وجود دارد و شکی که تبدیل به یقین نمی شود باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی بین آدم ها می شود.

زمانی درباره شیوه اجرایی نمایش و داستان آن توضیح داد: این اثر نمایشی به شیوه ای رئالیستی اجرا می شود و به بیماران اسکیزوفرنی می پردازد. در حقیقت تداعی در این نمایش مشکوک به اسکیزوفرنی و شیزوفرنی است چون از آنجا که خیلی تنها است به دوستی خیالی پناه می آورد و شک و تردید بسیاری نیز نسبت به اطرافیانش دارد.

این کارگردان جوان تئاتر در پایان صحبتهایش یادآور شد: این نمایش محصول گروه تئاتر «سوشیانت» است که بعد از اجرا در جشنواره تئاتر شهر برای اجرای عمومی آن در یکی از فرهنگسراها اقدام خواهم کرد. در این نمایش نسترن غفاری به اجرای زنده موسیقی می پردازد و پردیس منوچهری نیز در نقش تداعی ایفای نقش می کند.

نمایش «تداعی اطمینان»، شنبه 12 مهر در دو ساعت‌ 17 و 19 در تالار ماه حوزه هنری اجرا شد همچنین این نمایش سه شنبه 15 مهرماه ساعت 19 در فرهنگسرای ارسباران، در بخش مسابقه صحنه‌ای سومین جشنواره تئا‌تر شهر به صحنه می‌رود.

در این نمایش پردیس منوچهری، شهریار فرد، حامد ادوایی، عماد محمدی، فهیمه درویش، کسری بنایی و رامین دلفانی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین سایر عوامل این اجرا عبارتند از: پیروز کرمی مشاور اجرا، علیرضا بیات دستیار کارگردان، کسری بنایی، رامین دلفانی، فرزانه عباسی و علیرضا بیات مدیران صحنه، ساناز زمانی و پیروز کرمی طراحان صحنه، نازنین گودرزیان طراح لباس، نسترن غفاری موسیقی، سینا افشار طراح پوستر و بروشور، مونا زندی ساخت فیلم جاده، رضا ملکی صداگذاری و تصویر و مهرانگیز قهرمانی مدیر روابط عمومی.

نمایش «تداعی اطمینان» یک رئال اجتماعی است که بیانگر شک و تردید در مسیر زندگی آدم هاست.

سومین جشنواره تئا‌تر شهر به دبیری شهرام کرمی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال برگزاری است.