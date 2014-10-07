خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: نمایش «بر پهنه دریا» نوشته اسلاومیر مروژک و کارگردانی پارسا پیروزفر این روزها در تالار استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.

این اثر نمایشی چهارمین کار پیروزفر در زمینه کارگردانی تئاتر به حساب می آید.

پارسا پیروزفر بازیگر گزیده‌کار سینمای ایران مدتی است که بیشتر از گذشته علاقه خود را به بازیگری و کارگردانی در تئاتر نشان می دهد. وی در سال 80 نمایش «هنر» نوشته یاسمینا رضا را به عنوان اولین تجریه، کارگردانی کرده بود. سه سال قبل نیز پیروزفر نمایشنامه «گلن گری گلن راس» یکی از آثار شناخته شده دیوید ممت نویسنده سرشناس برادوی را برای اجرا آماده کرد.

ممت در نمايشنامه «گلن گری گلن راس» در چهار تابلو که سه تابلوی اول در يک رستوران می‌گذرد و تابلوی چهارم در يک دفتر آژانس املاک، به نقد وضعیت اقتصادی و نظام سرمایه داری آمریکا می پردازد. پیروزفر در اجرای این اثر نمایشی تلاش کرده بود از عهده اجرای متن پر دیالوگ ممت به درستی بر بیاید و بازی های یکدستی از بازیگرانش بگیرد.

سومین تجربه پیروزفر در مقام کارگردان به اجرای نمایش «سنگ ها در جیب‌هایش» نوشته مری جونز بازیگر و نمایشنامه نویس ایرلندی اختصاص داشت. این نمایش داستان دو هنروری است که با بازی در نقش های متفاوتی از یک فیلم هالیوودی (در مقام کارگردان، سیاهی لشکر، دستیار کارگردان و...) تضاد آشکار میان زندگی واقعی با فضاسازی فیلم را نشان می‌دهند.

پیروزفر در این نمایش در کنار رضا بهبودی به ایفای چند نقش متفاوت می‌پرداخت. آن نمایش توانست استقبال مخاطبان را به همراه داشته باشد و مورد توجه قرار گیرد.

اما چهارمین تجربه پیروزفر در مقام کارگردان - بازیگر به اجرای نمایش «بر پهنه دریا» باز می گردد که اجرای خود را از 4 مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است.

این اثر نمایشی نوشته اسلاومیر مروژک نمایشنامه‌نویس شناخته‌شده لهستانی است که در آثار خود موضوعات تخیلی را با واقعیت‌های سیاسی و تاریخی ترکیب کرده و نوعی طنز سیاه پدید می‌آورد که در اروپای شرقی طرفداران زیادی دارد.

«بر پهنه دریا» از جمله آثاری است که در آن مروژک به طور غیر مستقیم و در قالب داستانی کوتاه حکایت سه مرد را روایت می‌کند که بر تخته پاره‌ای در دریا شناور هستند. گرسنگی آن‌ها را وا می‌دارد تا به فکر خوردن همدیگر بیفتند و از این قسمت است که تزویر و ریا برای راضی کردن یکدیگر آغاز می‌شود.

پیروزفر در اجرای این اثر نمایشی تلاش کرده به متن مروژک وفادار باشد و تیغ انتقاد به مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه امروز جهانی را پررنگ کند. پرداختن به مسائل اجتماعی و نقد آنها جزو دغدغه های خود پیروزفر است که در انتخاب متون و کارگردانی نمایشهایی که تا به حال به صحنه برده، قابل مشاهده است.

علاوه بر خود پیروزفر بازیگرانی چون سیاوش چراغی پور، هوتن شکیبا،‌ علی ابداعی و هوشنگ قوانلو در این اثر نمایشی ایفای نقش می کنند. دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: محمد گودرزیانی، مدیر صحنه: نصیر ساکی، عکاس: حسن طاهری، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، برنامه ریز و مدیر تولید: نورالدین حیدری ماهر.

نمایش «بر پهنه دریا» تا 24 مهرماه ساعت 20 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر میزبان علاقمندان تئاتر است.