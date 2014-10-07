به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سئوال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد از وزیر اطلاعات در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

بر این اساس این سئوال که "تدابیر وزارت اطلاعات برای حفاظت از فرزندان ملت ایران و مقابله با تاثیرگذاری افرادی که در گذشته سوابق روشنی در تمهیدات امنیت ملی کشور داشته اند، چیست" از وزیر اطلاعات پرسیده شد.

همچنین کمیسیون امنیت ملی سئوالات دیگری را در این باره مطرح کرد که بر این اساس عدم پیش بینی لازم برای جلوگیری از گروگان گیری های اتباع ایرانی در مرزهای شرقی کشور، علت عدم حساسیت وزیر در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی که در گذشته مشکلات و هزینه هایی برای کشور ایجاد کرده اند و همچنین عدم اقدام موثر در جلوگیری از به کارگیری افراد فعال در فتنه های گذشته در مشاغل مهم و حساس از مهمترین این موارد است.

سید محمود علوی وزیر اطلاعات در ابتدای سخنانش با تبریک عید غدیر و تشکر از حساسیت و دغدغه نمایندگان گفت: وزارت اطلاعات همواره حساسیت نسبت به تهدیدات کشور را درک کرده و بر اساس تدابیر رهبری پاسخ خطرات امنیتی را داده و خواهد داد.

وی افزود: وزارت اطلاعات با یک رویکرد واقع گرایانه و در نظر گرفتن قابلیت تحقق، خطرات را رصد کرده و امنیت را در کشور محقق کرده است.

علوی با اشاره به اینکه بیان همه جزئیات امکان پذیر نیست و نمی توان همه چیز را بازگو کرد به بخشی از اقدامات وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در بخش اول شناسایی و پیشگیری انجام شده و وزارت اطلاعات اشراف کاملی بر گروهک های تروریستی دارد و فعالیت آنها را رصد کرده و امکان هر گونه تحرکی از سوی دشمن را سلب کرده است.

وی اطلاع رسانی و ایجاد فضای یکپارچه در برخورد با تهدیدها را یکی دیگر از برنامه های وزارت اطلاعات برشمرد و تصریح کرد: طبق اسناد و مدارک گزارشات کامل به موقع به مسئولان داده شده و قبل از تحرک های گروهک های تروریستی اطلاعات لازم در اختیار مسئولان قرار داده شده است.

به گفته علوی، شناسایی مواضع و نقاط ضعف و چالش دشمن یکی دیگر از فعالیت های وزارت اطلاعات برای رویارویی با دشمن بوده است.

وزیر اطلاعات یکی از مهمترین اقدامات این وزارتخانه را خنثی کردن فعالیت دشمن در انجام عملیات ها دانست و گفت: کشف و خنثی سازی دو جلیقه انفجار که برای دو مرکز استان پیش بینی شده بود از جمله این اقدامات است و از انجام این عملیات جلوگیری شد. اگر این کشف نمی شد معلوم نبود چه فاجعه ای رخ می داد.

وی افزود: اقدامات عملیاتی با دشمن، دستگیری عناصر معاند و تیم های مرتبط با گروه های تکفیری و دستگیری 130 نفر از عوامل آنها در استانها از اقدامات وزارت اطلاعات است.

علوی ادامه داد: دشمن قصد وارد کردن ضربات غیرقابل جبرانی به نیروهای ما در شرق و غرب کشور دارد که وزارت اطلاعات با همکاری سربازان گمنام امام زمان اهداف آنها را معدوم کرد و گروهکی که قصد انفجار در تاسوعای چابهار را داشتند به هلاکت رساند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه امروز دشمن می داند هیچ نقطه ای از چشم سربازان گمنام امام زمان (عج) پنهان نیست، گفت: کشف اسلحه و مهمات و همچنین جلیقه انفجاری که دشمن قصد انفجار آن را در یکی از اماکن مذهبی در مناسبت های خاص داشت، انهدام تجهیزات و امکانات ارتباطی گروهک های شرور از اقدامات وزارت اطلاعات است که با عنایت رهبری و سربازان گمنام امام زمان (عج) به رغم ناامنی ها در منطقه، موفقیت خاصی برای وزارت اطلاعات فراهم کرده است.

در ادامه کریمی قدوسی نماینده سئوال کننده از وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه این وزارتخانه چتر امنیتی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: متلاشی کردن جریانات نفاق، احزاب نفاق و متلاشی کردن شبکه های جاسوسی نظام سلطه و گروهک های تروریستی و همچنین شبکه فتنه بزرگ و اکبر 88 از اقدامات وزارت اطلاعات است.

وی افزود: دستگیری شرور و تروریست بزرگ جندالله در آسمان از اقدامات تحسین آمیز وزارت اطلاعات است. امروز آتش فتنه دور تا دور کشور ما را گرفته اما ایران همچون حضرت ابراهیم در گلستان در امنیت است.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: جریان نفاق و سرویس های جاسوسی همیشه تلاش کرده اند این چتر امنیتی را منهدم کنند و دغدغه نمایندگان حفظ این دستاوردهای وزارت اطلاعات است.

کریمی قدوسی ادامه داد: به گفته امام خمینی (ره) هر کسی مقابل این انقلاب بایستد، نابود می شود.

وی افزود: در فتنه 88 دشمن از 15 سال قبل برای این فتنه برنامه ریزی کرده بود.

کریمی قدوسی با اشاره به دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری گفت: رهبری در این دیدار تاکید داشتند باید خطوط قرمز نظام حفظ شود و فتنه و فتنه گران از خطوط قرمز است. وزرا باید همان گونه که در جلسه رای اعتماد بر دوری از فتنه تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه مصداق جریان غرب گرا، فتنه است، ادامه داد: این انقلاب با مبارزه به دست آمده اما در دولت یازدهم جای اهل حق و باطل عوض شده است.

وی افزود: اهل فتنه در دولت جدید به کار گرفته شده اند و قصد کودتای دیگری را دارند.

کریمی قدوسی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر حمایت از فرجی دانا، گفت: مجلس نهم برای رای اعتماد با همه ظرفیت مقابل عناصر فتنه ایستاد و به فتنه گران رای نداد.

در ادامه جلسه علوی مجددا در جایگاه مجلس برای ارائه توضیحاتش در مورد سئوال قرار گرفت.

وی گفت: این هم یکی از زیبایی های عجیب کار مجلس است که اول وزیر جواب می دهد بعد سئوال کننده صحبت می کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات وی، گفت: ابتدا طرح سئوال قرائت شد و پس از آن شما پاسخ دادید البته یواش یواش عادت می کنید.

در ادامه سید محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات با ایجاد بازدارندگی مبتنی بر قدرت امنیتی اطلاعاتی موجب شده دشمن انگیزه هر گونه اقدامی را از دست دهد امروز اقتدار و صلابت وزارت اطلاعات فرصت دسیسه را از دشمن گرفته و دل مردم را گرم کرده است.

وی کاهش آسیب پذیری با جلوگیری از نفوذ دشمن در امنیت داخل را از نقاط قوت وزارت اطلاعات خواند و گفت: محیط پیرامون ما برای دشمنان ناامن شده و این آرامش زمینه فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کرده است.

وزارت اطلاعات بدون تساهل و تسامح استعلامات را بررسی می کند

علوی در خصوص بخشی از سئوال نمایندگان در مورد بررسی صلاحیت مسئولان در وزارت اطلاعات برای احراز مشاغل کلیدی نیز گفت: وزارت اطلاعات برای به کارگیری افراد در مشاغل مهم در چارچوب قوانین و مقررات موجود وظایف خود را انجام می دهد، این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بر اساس محتوای پرونده افراد اعمال می شود.

وزیر اطلاعات اظهار داشت: شاید در مورد افراد شایعاتی وجود داشته باشد اما اگر این شایعات در پرونده افراد نباشد نمی تواند مورد استناد وزارت اطلاعات قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بدون تساهل و تسامح پرونده ها را بررسی می کند، گفت: اما بیهوده با آبروی افراد بازی نمی کنیم.

علوی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت به دستگاهها برای به کارگیری نیروهایشان اختیاراتی داده که می توانند با مسئولیت خودشان افراد را به کارگیری کنند و وزارت اطلاعات فقط پاسخ استعلامات را می دهد و اعمال آن برعهده وزارتخانه است و در این خصوص وزارت اطلاعات اختیاری ندارد.

وی افزود: در موارد خاص وزارت، اطلاعات تکمیلی در مورد افراد را به وزارتخانه ها همراه با توصیه و گزارش ارائه می دهد و همه این اقدامات با آرامش انجام می شود زیرا ذات کار وزارت اطلاعات جنجال نیست.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: برای خودم وظیفه شرعی می دانم که رهنمودهای رهبر انقلاب و خطوط قرمز ایشان، رهنمودهای رئیس جمهور و سیاست های دولت تدبیر را سرلوحه کار خود قرار دهم و در چارچوب شرع و اخلاق عمل کنم.

وزارت اطلاعات با همه احزاب معاند و غیرمعاند جلسه می گذارد/ در جلسات عادت به حرمت شکنی نداریم

علوی در بخش دیگری از جلسه بررسی سئوال با اشاره به اظهارات کریمی قدوسی گفت: شما به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کردید، بنده نیز توجه شما را به بخشی دیگر از فرمایشات ایشان جلب می کنم، رهبری انقلاب اعلام کردند که، من این دولت را تایید کرده و از آنان حمایت می کنم و به مقامات بلندپایه آن اعتماد دارم، این دولت در همین مدت کوتاه کارهای زیادی انجام داده است.

وی ادامه داد: امیدوارم همه فرمایشات مقام رهبری مورد توجه شما قرار گرفته و از دولت فراجناحی حمایت کنید.

وزیر اطلاعات با اشاره به اظهارات رسایی مبنی بر جلسه وی با حزب مشارکت گفت: من جلسه ای با حزب مشارکت نداشتم، بنده به عنوان وزیر اطلاعات با افراد مختلف جلسه دارم، وزارت اطلاعات با افراد سیاسی و غیر سیاسی برای عمل به وظایف خود صحبت می کند حتی ما با اعضای حزب منحله دموکرات نیز جلسه داشته ایم.

وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات با جریان های معاند صحبت می کند تا آسیب آنها را به حداقل برساند، گفت: وزارت اطلاعات با همه کسانی که لازم باشد جلسه می گذارد و در جلسات رعایت ادب در رفتار و حسن خلق را هم دارد، این جلسات برای کسانی که عادت به حرمت شکنی دارند دوستانه جلوه داده می شود در حالیکه ما عادت به حرمت شکنی و بی ادبی برای غیر دوستانه جلوه دادن دیدارها نداریم.

علوی گفت: این جلسات در فضای مودبانه برگزار می شود و گرنه جذب حداکثری ایجاد نمی شود، اگر وزیر اطلاعات در جلسه با احزاب از فرصت استفاده کرده و سعی در نزدیک کردن آنها به نظام داشته باشد، اشکال دارد؟!

وی تاکید کرد: نه تنها منکر برگزاری چنین جلساتی نیستم بلکه با حساب و کتاب چنین جلساتی را برگزار می کنیم.

شکایت علوی از رسایی به خاطر توزیع شب نامه

علوی با اشاره به اظهارات رسایی مبنی بر شکایت وزیر اطلاعات از وی به دلیل سئوالش گفت: وزارت اطلاعات از هیچ وزیری به خاطر طرح سئوال شکایت نکرده اما اگر نماینده ای شب نامه ای پر از کذب و افترا در صندوق نمایندگان بگذارد و یا نشریه ای داشته باشد که حرمت شکنی کرده و به افراد تهمت بزند از وی شکایت می کند که این امر به معنای شکایت از نماینده به دلیل طرح سئوال نیست.

وی ادامه داد: در دادگاه مطالب به صورت مشروح بیان خواهد شد و قطعا رای عادلانه صادر می شود.

قدوسی: وزارت اطلاعات ماموریت برخورد با عناصر فتنه را کمرنگ کرده است

در ادامه جواد کریمی قدوسی گفت: چرا دولت و وزارت اطلاعات از این حق مسلم یعنی ایستادن در مقابل فتنه که مظهر باطل بود و 8 ماه ام القرای جهان اسلام را به آتش کشید و خسارات زیادی وارد کرد کوتاه آمد و از انتصابات گسترده عناصر فریب خورده حمایت می کند؟

نماینده مردم مشهد خطاب به وزیر اطلاعات گفت: شما با قبول شروطی در این جایگاه قرار گرفتید و نمایندگان نیز به دلیل پذیرش همین شروط به شما رای اعتماد دادند، شما و رئیس جمهور همیشه می گویید که مطیع فرمایشات رهبری هستید، ایشان می فرمایند که فتنه خط قرمز ما است، پس چرا توجه نمی کنید؟

وی ادامه داد: امروز بدنه وزارت اطلاعات از انتصابات شما ناراحت و نگران هستند از صبح نمایندگان نامه هایی به بنده دادند و از انتصابات فرمانداران، استانداران و روسای دستگاه ها نگران هستند.

قدوسی خطاب به علوی گفت: چرا استانداران و وزرای شما به دیدار افرادی می روند که ممنوع الخروج و ممنوع التصویر هستند و در مراسم تحلیف دعوت نشده اند.

وی تاکید کرد: وزارت اطلاعات ماموریت خود در برخورد با عناصر فتنه را کمرنگ کرده است.

کریمی قدوسی گفت: وزارت اطلاعات وظیفه مدیریت حراست های وزارتخانه ها را دارد که می تواند از این طریق از انتصاب افراد مرتبط به فتنه در ادارات جلوگیری کند چرا از این ابزار استفاده نمی کنید؟

نماینده مردم مشهد تصریح کرد: در این 2 سال نه تنها با فتنه برخورد نکردید بلکه عناصری که در وزارت اطلاعات با فتنه برخورد شدید داشتند را حذف کردید.

قدوسی: وزارت علوم و آموزش و پرورش صدر تا ذیلش عناصر فتنه هستند

قدوسی گفت: وزارت علوم و آموزش و پرورش صدر تا ذیلش عناصر فتنه هستند چرا نمی ایستید؟ چرا برخورد نمی کنید؟

وی ادامه داد: با انتصاب نجفی برای سرپرستی وزارت علوم مخالفت نکردید، چرا در انتصاب استانداران و فرمانداران منتسب به فتنه برخورد نکردید؟

وی تاکید کرد: در مورد سران فتنه اقداماتی که انجام دادید برخلاف سیاست های نظام بود.

قدوسی گفت: شما از یک طرف گزارش برای رئیس جمهور تهیه می کنید و اقدامات رزمندگان را زیر سوال می برید و برای رئیس جمهور تشویش خاطر ایجاد می کنید و از سوی دیگر گزارشی از عناصر فتنه و اقداماتشان در دولت به رئیس جمهور نمی دهید.

قدوسی: هاشمی رفسنجانی بازیگر اصلی فتنه 88 بود

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به گزارش مجلس هشتم در مورد فتنه 88 گفت: در این گزارش تاکید شده است که بازیگر بزرگ در فتنه 88 آقای هاشمی رفسنجانی بود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فرزندان شهدای مجلس گفت: مقام معظم رهبری خاتمی را از عناصر کلیدی فتنه می شناسند و فرموده اند اگر در زمان امام خمینی این اتفاق می افتاد با عناصر فتنه برخورد شدیدتری می شد و اگر پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شود حکمی برای آنها صادر خواهد شد که تحمل شنیدنش را ندارید.

نامه علوی به رئیس قوه قضائیه برای رفع ممنوع الخروجی دو نفر از فعالان فتنه

نماینده مردم مشهد با اشاره به نامه وزیر اطلاعات به رئیس قوه قضائیه گفت: اخیرا نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشته اید و درخواست رفع ممنوع الخروجی برای دو نفر از افرادی که در راس فتنه بودند را کردید که در حال حاضر یکی از این افراد در انگلیس است.

ماجرای تلاش وزیر کشاورزی برای دیدار غافلگیرانه علوی با عناصر حزب مشارکت

قدوسی گفت: شما می توانید با عناصر حزب مشارکت نشست داشته باشید اما با تدبیر خودتان، در گزارشی که یکی از معاونانتان به آقای ابوترابی داده بود اعلام شد که شما به درخواست آقای حجتی وزیر کشاورزی به جلسه ای رفتید و بعد متوجه شدید که سران حزب منحله مشارکت در آنجا هستند. آنها درخواست داشتند که وزارت اطلاعات کمتر به فعالیت هایشان حساس شود.

وی از علوی خواست که مانند مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور فتنه را محکوم کند.

در پایان کریمی قدوسی با اشاره به سی امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات گفت: برای اینکه دوباره بچه های وزارت اطلاعات تحت فشار قرار نگیرند و حذف نشوند و آقای علوی هم تحت فشار قرار نگیرند از اعلام رای گیری برای سوال انصراف می دهم اما اعلام می کنم که همیشه در مقابل فتنه خواهیم ایستاد.