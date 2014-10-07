به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری در نشست خبری فدراسیون دوچرخه سواری پس از بازی های آسیایی اینچئون با اشاره به روند آماده سازی ملی پوشان برای این رقابت ها اظهار کرد: ورزشکاران ما از بهمن سال گذشته اردوهای متداول خود را برای آماده شدن هرچه بهتر در مسابقات و بازی های آسیایی آغاز کردند. به دلیل مشکلات مالی شرکت در بعضی از مسابقات برون مرزی میسر نشد ولی طبق تقویم به 98 درصد برنامه های خود رسیدیم البته بعضی از افراد در قالب باشگاه ها کنار فدراسیون نبودند و در مقابل فدراسیون عمل می کردند.

وی افزود: ما انتظار داریم که وقتی ورزشکاری را به تیم ملی دعوت می کنیم همه باشگاه ها نیز در این راستا به ما کمک کنند. به هر حال اردوها از بهمن ماه آغاز شد و پس از وقفه 15 روزه تعطیلات نوروزی مجددا از تاریخ 15 فروردین پیگیری شد. بوران از هجدهم فروردین بدون شناخت با ورزشکاران ما تمرین کرد و ما در قهرمانی قزاقستان شرکت کردیم.

رئیس فدارسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: در این مسابقات نیم نگاهی نیز به توسعه ورزش بانوان داشتیم و کلیه کشورها نیز با هدف آماده سازی برای بازی های آسیایی در این رقابت ها شرکت پیدا کرده بودند. کیفیت اردو و حضور در این رقابت ها برای ما اهمیت داشت البته برخی حواشی و مسائل به وجود آمد که محل تاخت و تاز عده ای بر علیه فدراسیون بود.

قمری با اشاره به ادامه برنامه ملی پوشان در فرصت باقیمانده در آن زمان تا بازی های آسیایی تصریح کرد: در مجموع یک هدف داشتیم و آن هم حضور در بازی های آسیایی بود با توجه به زحمات همه نفرات در کادر فنی و هیات ها همه تلاش کردند که در اردوی دو ماهه ملی پوشان را به چک اعزام کنیم و مسابقاتی نیز در ایتالیا، اتریش و آلمان داشتیم. برخی از دوچرخه سواران در این مسابقات همراه تیم ملی نبودند چون فکر می کردند نمی توانند به مدال دست پیدا کنند.

وی افزود: اردوی دو ماهه چک باعث شد تعدادی از ورزشکاران در کنار دوچرخه سواران بزرگ رکاب بزنند مخصوصا کسانی که برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند و اتفاقا نتیجه خوبی نیز کسب کردند.

مدال دانشور خروجی اردوی چک بود

رئیس فدارسیون دوچرخه سواری با اشاره به طلای ارزشمند محمد دانشور در بازی های آسیایی عنوان کرد: مدال این ورزشکار خروجی اردوی چک بود، وی حتی در این کشور با نفر اول المپیک یک فاصله داشت و دوم شد. دانشفر شانسی به این رتبه دست پیدا نکرد و قبل از مسابقه فینال چندین رقابت را پشت سر گذاشته بود. نتیجه وی در اینچئون در دوچرخه سواری بی نظیر بود.

قمری ادامه داد: در اسپرینگ هم انتظار داشتیم تا در رتبه اول تا سوم قرار بگیریم ولی دلایلی به خانواده ورزشکاران و برخی مسائل حاشیه ای دیگر باعث شد تا ترکیبی در این رشته در نظر گرفته شود که با شرایط مدنظر کادر فنی تطبیق نداشت. به هر حال با مد نظر قرار دادن تجربه این تیم نهایتا چهارم شد.

وی افزود: چهار کیلومتر تعقیبی از اول هم امید نداشتیم در ترکیب اصلی ناطقی را به دلیل جایگزینی اش برای رجبلو در امنیوم خارج کردیم و در مجموع توقعی که داشتیم مشاهده نشد. آقایانی که قرار بود در این تیم باشند از حضور در اردو سر باز زدند ورزشکارانی همچون خسروشاهی و امیر زرگری عنوان کردند که کاندید رشته تایم تریل هستند و وقتی در این رشته انتخاب نشدند با توجه به شناخت از رقبای خود در تعقیبی نیز شرکت نکردند اگر این دو نفر با تیم همراه بودند قطعا نتیجه بهتری می گرفتیم.

قمری با بیان اینکه با افراد بی توجه به دعوتنامه تیم ملی برخورد می شود تاکید کرد: برخی از افراد با نقدهای نابه جا تیم ملی را متشنج کردند و عده ای نیز با ما عدم همکاری داشتند که باید در کمیته انضباطی پاسخگو باشند با افرادی که به دعوتنامه تیم ملی کم لطفی کردند برخورد می شود.

وی افزود: در سال آینده در کنترانتال کسانی را انتخاب می کنیم که برای تیم ملی مفید باشند. اگر عده ای در تورهای باشگاهی مدال گرفتند و نسبت به تیم ملی بی اعتنایی کردند باید با آنها برخورد شود چراکه باعث بی انگیزگی سایر افراد می شود.

رئیس فدارسیون دوچرخه سواری از پیگیری حقوق ضایع شده در بازی های آسیایی نیز یاد کرده و گفت: در مجموع در پیست نتیجه قابل قبولی گرفتیم. در برخی از موارد حقمان ضایع شد که البته پیگیری نیز کردیم. در 200 متر اشکالات داوری رخ داد همچنین در امنیوم دور حذفی بر روی ناطقی خطا شد که داوری بر علیه ما کار کرد که اعتراض های شدیدی نیز به این قضیه داشتیم. داوران چندین بار از ما عذرخواهی کردند و هشت امتیاز نیز به واسطه این اعتراض ها کسب کردیم.

وی افزود: در رشته پیست اتفاق ارزشمندی از طرف دانشفر رخ داد و پس از 20 سال مدال طلا کسب کردیم. در استقامت در دو رشته خوب نتیجه گرفتیم. مجید ناصری با کمترین زمان تیم جاده را بسیار کمک کرد که حاصل آن مدال برنز حسین عسگری در تایم تریل انفرادی بود.

قمری به نقش مهدی سهرابی نیز در کسب مدال گودرزی اشاره کرد و گفت: نقش سهرابی کمتر از مدال گودرزی نبود. وی با کنترل رقبای قوی خود کاری کرد که آروین در استقامت نتیجه بگیرد. در کوهستان برای اولین بار دو نماینده داشتیم که برآورد کاری ما کسب رتبه سوم تا هفتم بود که متاسفانه به دلیل نقص فنی دوچرخه ورزشکارانمان این پیش بینی حاصل نشد و ملی پوشان در جایگاه نهم و دهم قرار گرفتند.

قمری تاکید کرد: ما در مجموع به تعهدات خود به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان عمل کردیم. کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز در بازی های آسیایی نتیجه بسیار خوبی بود که از کادر فنی، مربیان، ورزشکاران و باشگاه ها تشکر می کنم.

در دوره بعدی بازی های آسیایی حتما بانوان را اعزام می کنیم

قمری با اشاره به عدم اعزام بانوان به بازی های آسیایی اینچئون عنوان کرد: بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند که بسیار علاقمند بودیم تا در بازی های آسیایی اینچئون نیز حضور توسعه ای داشته باشند اما با برآیند از وضعیت تیم های دیگر به این نتیجه رسیدیم که ملی پوشان نمی توانند توقعات مورد نظر ما را برآورده کنند و همچنین با توجه به کیفی بودن کاروان اعزامی موفق نشدیم بانوان را به اینچئون بفرستیم.

وی افزود: اما از روز گذشته جلساتی در رابطه با اعزام بانوان به قهرمانی آسیای تایلند داریم که امیدواریم بتوانند از حق خودشان دفاع کنند.

رئیس فدارسیون دوچرخه سواری از جذب یک مربی پیست سطح بالا در این فدراسیون خبر داد و افزود: نیاز داریم تا از مربی خوبی در پیست استفاده کنیم. فردی که با علم روز آشنایی داشته باشد و از نظر فنی نیز در سطح بالایی باشد که امیدواریم مسئولین نیز در این زمینه به ما کمک کنند. مربی قبلی پیست ما نتیجه قابل قبولی گرفت اما ما وی را برای بازی های آسیایی آورده بودیم. در برنامه ریزی برای المپیک نیاز به جذب یک مربی با سطح علمی بالایی داریم.

وی درخصوص حاشیه های به وجود آمده در خرید دوچرخه برای ملی پوشان کوهستان عنوان کرد: متاسفانه در برخی رشته ها برای تهیه تجهیزات ورزشکاران وارد معامله می شوند که ما جلوی این قضیه را گرفتیم. در رشته کوهستان کادر فنی تصمیم به خرید دوچرخه از یک شرکت گرفت که ورزشکاران نیز در ابتدا با آن موافقت کردند ولی در ادامه اعتراضاتی نسبت به این خرید داشتند و مشخص شد که شرکت رقیب با این شرکت ورزشکاران را ترغیب به مخالفت با خرید های فدراسیون کردند. ما همیشه منافع تیم را در نظر می گیریم ولی عده ای در پشت صحنه زد و بند و معامله می کنند و بهانه های واهی می آورند. برخی از ورزشکاران نیز به جای اینکه بر روی نتیجه گیری متمرکز شوند به معامله گری می پردازند.

قمری افزود: سرمنشاء تمام این مسائل فراز شکری بود و ما هم در جلسه ای که دیروز در فدراسیون برگزار کردیم تصمیم به حذف پرویز مردانی و فراز شکری از لیست اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا گرفتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی فدراسیون دوچرخه سواری را در نظر بگیریم متوجه می شویم که در دوره قبلی بازی ها بودجه فدراسیون سه برابر بود ولی به هر حال ما با این بضاعت نتیجه خوبی در اینچئون کسب کردیم و اگر مسئولان همچنان به ما کمک کنند در آینده به موفقیت های بیشتری نیز دست پیدا می کنیم.