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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۴

در تازه ترین رده بندی؛

فدراسیون دوچرخه سواری ایران بر قله آسیا ایستاد

فدراسیون دوچرخه سواری ایران بر قله آسیا ایستاد

در جدیدترین رده بندی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری فدراسیون ایران در صدر کشورهای آسیایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این رده‌بندی ایران در رشته جاده با کسب امتیاز ۱۳۰۸ مقام اول را به خود اختصاص داد و کشور قزاقستان با کسب امتیاز ۸۳۵ و ژاپن با امتیاز ۴۳۶ عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رده‌بندی تیمی به شرح زیر است:
۱- تیم پتروشیمی تبریز با ۸۸۳ امتیاز (ایران)
۲-کونتینانتال آستانه با ۶۳۷ امتیاز (قزاقستان )
۳-کولس سایکلینگ تیم با ۵۰۶ امتیاز (اوکراین )

رده بندی انفرادی برترین های جاده آسیا:
۱- میرصمد پورسیدی از ایران با ۴۲۰ امتیاز
۲- بوریس شپلفسکی از روسیه با ۳۲۶ امتیاز
۳- یوری متلو شنکوف از اوکراین ۳۲۰ امتیاز

همچنین قادر میزبانی با ۲۴۴ امتیاز در جایگاه پنجم و رحیم امامی با ۱۹۳ امتیاز در جایگاه ششم جای گرفتند.

کد مطلب 2389029

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