40 کیلومتراز راه آهن دورود - اندیمشک تا پایان امسال بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان سال جاری 40 کیلومتر از راه آهن دورود - اندیمشک بازسازی خواهد شد.

وی با اشاره به قدمت 70 ساله راه آهن لرستان عنوان کرد: موضوع بهسازی و بازسازی این راه آهن باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به وضعیت توپوگرافی مسیر راه آهن لرستان بیان داشت: از مجموع 155 کیلومتر از راه آهن لرستان بیش از 87 کیلومتر آن نیاز به بازسازی و بهسازی دارد.

اصلانی با بیان اینکه تا کنون 14 کیلومتر از راه آهن لرستان بازسازی شده است تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی شده 40 کیلومتر از این راه آهن تا پایان امسال بازسازی می شود.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از یک و نیم میلیون مسافر از طریق راه آهن لرستان جابجا می شوند گفت: متولیان امر باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در راه آهن لرستان به عمل آورند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان به خسارت زیست محیطی اخیر در مسیر راه آهن لرستان که منجر به از بین رفتن تعداد زیادی از ماهیان رودخانه سزار شده بود اشاره کرد و گفت: وقوع این حادثه یک فاجعه زیست محیطی برای استان محسوب می شود.

