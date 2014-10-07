حجتی به روسیه رفت/ برگزاری سومین نشست وزرای کشاورزی عضو شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، تامین امنیت غذایی بزرگترین هدف سیاست کشاورزی کشورهای عضو این سازمان و محور این نشست را تشکیل می دهد.

نشست وزرای این سازمان پنجشنبه برابر با 17 مهرماه سال جاری با حضور شش کشور عضو شامل روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان و پنج کشور ناظر شامل ایران، پاکستان، افغانستان، هند و مغولستان در مسکو برگزار خواهد شد.

تاکنون درخواست هایی برای انجام ملاقات های دو جانبه با محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی کشورمان از سوی برخی کشورهای شرکت کننده در این نشست صورت گرفته که پیش بینی می شود امروز محورهای مورد نظر طرفین مورد تبادل نظر قرار بگیرد.

دعوت از کشورهای ناظر سازمان همکاری های شانگهای که ایران نیز یکی از این کشورها می باشد، برای نخستین بار صورت گرفته است.

در این سفر، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی و هیاتی از بزرگترین فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، وزیر جهادکشاورزی را همراهی می کنند.

این هیات ضمن حضور در ملاقات کاری وزیر جهادکشاورزی با فعالان اقتصادی بخش کشاورزی روسیه از نمایشگاهی که در حاشیه نشست وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تشکیل می شود، بازدید خواهند کرد.