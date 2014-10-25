به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی امروز در مراسم تقدیم اعتبارنامه نماینده جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امیدواریم در دوره مدیریت شما همکاری خوبی بین ایران و فائو برقرار شود، ضمن آنکه ما در ارتباط منابع آب با محدودیت منابع آب شیرین مواجه هستیم و شدت محدودیت منابع آبی در کشور ما بیشتر است؛ بنابراین باید برای استفاده صحیح از این منابع و افزایش راندمان آن برنامه ریزی کنیم.

حجتی با بیان اینکه استفاده از آب‌های شور و کشت گیاهانی که با این نوع آب سازگارند باید در برنامه ما قرار بگیرد، اضافه کرد: قطعا یکی از زمینه های همکاری ایران و فائو پیرامون موضوع آب، تامین، تامین آن و همچنین استفاده از گونه های گیاهی سازگار با آب شور خواهد بود تا این اطلاعات به بهره برداران بخش کشاورزی ارائه کنیم.

وزیر جهادکشاورزی افزود: با استفاده از علم و دانشی که فائو در این زمینه دارد، می‌توانیم به دستاوردهای مهمی دست یابیم و باید در جهت تغییر روش هایمان گام برداریم. در این راستا، ما در تلاش هستیم تا برنامه کشت سبزی در گلخانه ها را اجرایی کنیم، همچنین استفاده از تکنولوژی‌های کارآمد با هزینه‌های کمتر در دستور کار ما قرار بگیرد که این مسائل با همکاری فائو امکان پذیر است.

حجتی با بیان اینکه ما به دنبال حفظ عرصه های طبیعی و حفاظت از آب و خاک هستیم، اظهارداشت: به همین دلیل ما به دنبال استفاده از سوخت‌های فسیلی در مناطق دورافتاده هستیم، چراکه این نوع سوخت‌ها آسیب کمتری به محیط زیست می‌رسانند.

وی ادامه داد: علی رغم افزایش جمعیت انسانی در کشور، سیاست ما این است که برای حفظ منابع جمعیت دامی کشور به ویژه دام‌های موجود در جنگل‌ها را به سرعت کاهش دهیم. علاوه بر این، ما به دنبال زراعت صنعتی چوب و کاهش تعرفه های واردات آن در جهت حفظ جنگل و منابع طبیعی ایران و افزایش تولیدات داخلی هستیم.

وزیر جهادکشاورزی افزود: ما در بسیاری از عرصه ها مانند طرح توسعه زیتون کارهایی انجام داده ایم اما در حین کار متوجه شده‌ایم برخی مشکلات را ندیده ایم در حالی که اگر در رابطه با این موضوعات با فائو همکاری داشتیم، به این مشکلات برنمی‌خوردیم و می‌توانستیم بسیار موفق تر عمل کنیم.

حجتی با بیان اینکه ما بر این باور هستیم که کسی مانند خودمان نمی‌تواند در پیشبرد کارها موفق عمل کند، گفت: با این وجود، فکر می‌کنم اگر کمک و توانایی فائو کنار ما باشد، می توانیم در کشت برخی محصولات به ویژه گندم و جو ظرفیت تولید را افزایش دهیم.

وزیر جهادکشاورزی اظهار امیدواری کرد: در دوره جدید همکاری‌های ایران و فائو همکاری‌های بسیار خوبی را با این سازمان آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ما در دوره های پیش و پس از تولید از جمله برابری بسته بندی و بازاریابی محصول است، اظهار داشت: باید دست به دست هم دهیم و این مشکلات را حل کنیم، ضمن اینکه برخی از مشکلات ساختاری و مربوط به محدودیت‌های بین المللی است. بخشی از این مشکلات قابل حل است و ما به آینده امیدوار هستیم تا با کمک فائو این مشکلات را حل کنیم.