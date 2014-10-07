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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

عمو مهربان زنگ آغاز جشن ملی کودکان را به صدا درمی‌آورد

عمو مهربان زنگ آغاز جشن ملی کودکان را به صدا درمی‌آورد

عمو مهربان و خاله رویا از امروز 15 مهر با حضور در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری زنگ آغاز جشن «هفته ملی کودک» در سراسر کشور را به صدا در می‌آورند.

علیرضا امینیان مدیر تولید برنامه «با ما بیا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: جشن ملی هفته کودک که از امروز در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری برگزار می شود، از 15 تا 21 مهر با اجرای عمو مهربان و خاله رویا روی آنتن شبکه دو می‌رود.

وی افزود: جشن «هفته کودک» در روزهای اعلام شده از ساعت 15:30 تا 16 در قالب برنامه «با ما بیا» روی آنتن می‌رود و اجرای نمایش‌های شاد و مفرح، حضور هنرمندان سیما و  نویسندگان و  شاعران، اجرای موسیقی و نمایش‌های سرگرم‌کننده و .. بخشی از برنامه‌های این جشن ملی هستند.

امینیان یادآور شد: همچنین در روزهای 16 و 17 مهر با همکاری شبکه دو، هنرمندان و مجریان برنامه «به من بگو چرا» نیز در این جشن ملی به اجرای پرداخته و برنامه آنها به طور زنده از شبکه تهران پخش می‌شود.

هفته ملی کودک ایران در روزهای 15 تا 21 مهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار می‌شود؛ در تهران نیز مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری واقع در خیابان حجاب میزبان این جشن ملی است.

کد مطلب 2384936

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