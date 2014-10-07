علیرضا امینیان مدیر تولید برنامه «با ما بیا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: جشن ملی هفته کودک که از امروز در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری برگزار می شود، از 15 تا 21 مهر با اجرای عمو مهربان و خاله رویا روی آنتن شبکه دو میرود.
وی افزود: جشن «هفته کودک» در روزهای اعلام شده از ساعت 15:30 تا 16 در قالب برنامه «با ما بیا» روی آنتن میرود و اجرای نمایشهای شاد و مفرح، حضور هنرمندان سیما و نویسندگان و شاعران، اجرای موسیقی و نمایشهای سرگرمکننده و .. بخشی از برنامههای این جشن ملی هستند.
امینیان یادآور شد: همچنین در روزهای 16 و 17 مهر با همکاری شبکه دو، هنرمندان و مجریان برنامه «به من بگو چرا» نیز در این جشن ملی به اجرای پرداخته و برنامه آنها به طور زنده از شبکه تهران پخش میشود.
هفته ملی کودک ایران در روزهای 15 تا 21 مهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار میشود؛ در تهران نیز مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری واقع در خیابان حجاب میزبان این جشن ملی است.
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