عبدالله جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 16 مهرماه زنگ عاطفه‌ها در آموزشگاه امام حسن مجتبی(ع) انتهای بلوار جمهوری قم با شعار "مهر در انتظار مهر" به صدا در می‌آید که این جشن طی روزهای 16، 17، 18 مهرماه در سراسر کشور با این شعار اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: دانش آموزان هم در این مشارکت ملی - مذهبی شرکت می‌کنند و کمیته امداد کمک‌های دانش آموزان مدرسه را جمع آوری و سپس بین نیازمندان توزیع می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم گفت: کمیته امداد در سطح استان قم با ایجاد 60 پایگاه کمک‌های مردم را صرفاً برای دانش آموزان تحت پوشش و غیر تحت پوشش جمع آوری می‌کند.

جلالی در پایان گفت: جشن عاطفه‌ها با مشارکت صدا و سیما و آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.