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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۸:۵۸

برگزاری جشن عاطفه ها در سه روز پایانی هفته/ جمع آوری کمکهای مردمی در 98 هزار پایگاه

برگزاری جشن عاطفه ها در سه روز پایانی هفته/ جمع آوری کمکهای مردمی در 98 هزار پایگاه

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) از برگزاری جشن عاطفه ها طی سه روز متوالی پایان هفته خبر داد و گفت: روزهای 16 ، 17 و 18 مهرماه جشن عاطفه ها در 98 هزار پایگاه در سراسر کشور برگزار می شود.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:جشن عاطفه های امسال با شعار مهر در انتظار مهر در مساجد، مدارس و همچنین پایگاههای کمیته امداد در تمامی استانهای کشور برگزار می شود و در همین راستا وزارتخانه های آموزش و پرورش و جوانان ، سازمان بسیبج مستضعفین و صدا و سیما با این نهاد همکاری می کنند.

وی با اشاره به اینکه در جشن عاطفه ها 60 هزار پایگاه کمیته امداد فعال هستند، گفت: علاوه بر این پایگاهها، 23 هزار مسجد و 15 هزار پایگاه شهری آماده جمع آوری کمکهای مردم نیکوکار هستند.

معاون مشارکتهای کمیته امداد تاکید کرد: کمکهایی که طی این روز اعلام شده جمع آوری می شود بلافاصله با کمک انجمن اولیا و مربیان مدارس میان دانش آموزان نیازمندی که قبل شناسایی شده اند تقسیم می شوند و در صورت مازاد در مدرسه، کمکها به مدارس دیگر ارسال خواهد شد.

ستاری به کمکهای جمع آوری شده در مساجد نیز اشاره کرد و گفت: با کمک هیات امنای مساجد و معتمدین محلات کمکهای جمع آوری شده نقدی و غیر نقدی نیز میان دانش آموزان نیازمند همان محل تقسیم خواهد شد.

وی از پیش بینی جمع آوری 60 میلیارد تومان در جشن امسال خبر داد و تاکید کرد: این درحالی است که سال گذشته میزان کمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه ها حدود 50 میلیارد تومان بود.

کد مطلب 2384166

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