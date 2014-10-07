تاکید مجدد ترکیه بر آمادگی برای دخالت نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد داوود اوغلو در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان آمریکا از آمادگی کشورش برای مداخله نظامی در سوریه به شرط آنکه کشورهای ائتلاف به وظایف خود عمل کنند خبر داد.

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه با ناکافی دانستن حملات هوایی به داعش گفت کشورش برای مداخله زمینی در سوریه آماده است، به شرطی که بقیه کشورها در ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش، به وظایف خود عمل کنند.

داوداوغلو افزود : ترکیه آماده است دست به هرکاری بزند به شرطی که راهبرد روشنی وجود داشته باشد که تضمین کند مرزهای ترکیه پس از شکست داعش امن خواهد بود، بدون آنکه رژیم بشار اسد مردم را به سمت ترکیه کوچ دهند و بدون آنکه سازمان های تروریستی دیگری پس از داعش در منطقه فعالیت کنند.

وی مدعی شد: ما خواستار اقدامات بشر دوستانه در آن سوی مرز هستیم و ما خواستار ایجاد منطقه امن و منطقه پرواز ممنوع در داخل خاک سوریه هستیم در غیر این صورت این ترکیه و کشورهای همسایه هستند که باید به تنهایی تمام مشکلات را بر دوش بکشد.

داوود اوغلو گفت: از ما می خواهند که آوارگان را بپذیریم اشکالی ندارد، ما می پذیریم و در عین حال از ما می خواهند مرزهایمان را کنترل کنیم. با هجوم 180 هزار نفر به مرزهای ما در یک روز ما چگونه می توانیم مرزهایمان را کنترل کنیم.

وی در ادامه افزود : این رویکرد باید فراگیر، جامع، یکپارچه و راهبردی باشد و تنها براساس تمایل به انتقام گیری با هدف راضی کردن افکار عمومی نباشد.

داوداوغلو بار دیگر با تکرار مواضع ضد سوری خود گفت : راضی کردن افکار عمومی صرفا در تحت پیگرد قرار دادن یک گروه تروریستی نیست، بلکه باید همه تهدیدات تروریستی آینده، به علاوه جنایاتی که دولت مرتکب می شود، پایان یابد.