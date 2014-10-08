ترکیه برای مداخله نظامی در سوریه شرط تعیین کرد/زیر بار فشار کردها نمی رویم

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبر هفت ترکیه که گفته می شود از رسانه های نزدیک به دولت این کشور است از وارد نشدن ارتش ترکیه به خاک سوریه در صورت ایجاد نشدن منطقه حایل و پرواز ممنوع در داخل خاک سوریه خبر داد.

بنا بر این گزارش، دولت ترکیه زیر بار فشارهای کردها نخواهد رفت و به پیشمرگ های کرد کمک تسلیحاتی نخواهد کرد و تا زمانیکه در منطقه مرزی سوریه منطقه امن و ممنوع پروازی تشکیل نشود نیروهای مسلح خود را نیز وارد مرزهای این کشور نکرده و فقط به ارسال کمک های مردمی برای آنان بسنده خواهد کرد.

همچنین در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به احتمال سقوط شهر کوبانی در اثر حملات داعش آمده است: پیروزی داعش در کوبانی بدترین سناریو ممکن برای ترکیه خواهد بود زیرا در این حالت کمربندی از داعش در مرزهای جنوبی این کشور ایجاد خواهد شد. اما دولت ترکیه خواهان سقوط کوبانی نیست و ارسال کمک های انسانی به این شهر را همچنان ادامه خواهد داد، گردان های زرهی ارتش هرگونه حمله داعش به خاک ترکیه و شهروندان ترک را به شدت پاسخ خواهند داد.

در این مطلب به نقل از دولت ترکیه این ادعا آمده است که برای جای گرفتن در ائتلاف بین المللی علیه داعش باید از هدف نهایی این ائتلاف باخبر باشیم، برای ما هدف نهایی در سوریه رفتن بشاراسد است. اگر در خصوص اهداف سیاسی و نظامی تفاهم حاصل نشود پیشرفت نخواهیم کرد، به عقیده ما داعش یک بهانه بوده و این بشار اسد است که ریشه اصلی تمام این مشکلات می باشد.