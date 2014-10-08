مدیر غرفه ایران فردا با روسای نمایشگاه های کتاب فرانکفورت و پاریس دیدار می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نمایشگاه کتاب فرانکفورت، فیلیپ کیسرای مدیر انتشارات بین المللی «جان وایلی» و امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و مدیر غرفه ایران، صبح امروز چهارشنبه 16 مهر و در اولین روز برگزاری شصت و ششمین دوره این نمایشگاه، در محل غرفه این ناشر انگلیسی در نمایشگاه یادشده با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

کیسرای و شهرام نیا در این دیدار در خصوص بر سر فراهم کردن بستر مناسب برای ترجمه کتاب های استادان دانشگاه های ایرانی به زبان انگلیسی و و با واسطه نماینده این ناشر در ایران یعنی انتشارات آوند دانش و عرضه آنها در بازارهای جهانی با یکدیگر توافق کردند.

مدیر انتشارات جان وایلی همچنین آمادگی خود را برای کمک به معرفی و ترجمه آثار علمی و دانشگاهی ایران در کشورهای انگلیسی زبان اعلام کرد. در این دیدار همچنین مقرر شد پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هماهنگی های لازم را برای واسطه گری در این خصوص با هدف معرفی کتاب های حاوی یافته های علمی استادان دانشگاه های ایران به کشورهای انگلیسی زبان انجام دهد.

همچنین بر اساس این گزارش، مدیر غرفه لهستان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دیدار با مدیر غرفه ایران، آمادگی کشورش را برای مبادله غرفه در نمایشگاه های کتاب تهران و ورشو اعلام کرد که این پیشنهاد با استقبال طرف ایرانی رو به رو شد.

در خبری دیگر از روز نخست نمایشگاه کتاب فرانکفورت، قرار است فردا پنجشنبه 17 مهر و در دومین روز برپایی این نمایشگاه، دیدار از قبل برنامه ریزی شده مدیر غرفه ایران و رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شود. ملاقات شهرام نیا با یورگن بوس ساعت 14 به وقت محلی آغاز خواهد شد و مطابق پاسخ داده شده به درخواست ایران، 30 دقیقه به طول خواهد انجامید.

شهرام نیا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: این دیدار در دفتر آقای بوس در نمایشگاه وکتاب فرانکفورت و با موضوع مهمان ویژه شدن کشورمان در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

این اولین ملاقات یک مقام ایرانی با رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت در 10 سال گذشته در حالی فردا برگزار خواهد شد که یورگن بوس روز گذشته و در حاشیه نشست خبری این نمایشگاه، تمایل خود را برای مذاکره با مسئولان ایرانی جهت معرفی ایران به عنوان کشور مهمان ویژه این نمایشگاه در سال 2020 اعلام کرده بود.

بر اساس همین گزارش قرار است فردا مسئولان غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با رئیس نمایشگاه کتاب پاریس دیدار و گفتگو کنند. درخواست این ملاقات از طرف هیئت فرانسوی و شخص «موریسه» رئیس نمایشگاه کتاب پاریس داده شده که با موافقت طرف ایرانی رو به ررو شد.

موضوع این دیدار هم که در آن علاوه بر رئیس نمایشگاه کتاب پاریس، معاون اجرایی این نمایشگاه و رئیس اتحادیه ناشران فرانسه نیز در آن حضور دارد، بررسی درخواست سفر گروهی از ناشران این کشور به ایران در فوریه امسال (اسفند 93) است. در این ملاقات، همچنین طرف ایرانی در خصوص معرفی ایران به عنوان کشور مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب پاریس با آنها رایزنی خواهد کرد.