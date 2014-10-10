به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پوروشنکو همتای اوکراینی در حاشیه نشست سران آسیا- اروپا در روزهای 16 و 17 اکتبر (24 و 25 مهر ماه) در میلان خبر داد که در این نشست قرار است درباره تحولات اوکراین و روسیه، پایان درگیریهای نظامی در جنوب و شرق اوکراین گفتگو شود.
خبر دیگر اینکه سرگئی آکسیونف رئیس پیشین دولت موقت کریمه با رای اکثریت پارلمان به عنوان نخست وزیر کریمه و رئیس جدید این منطقه انتخاب شد.
همچنین هیئت نظارت ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تحولات اوکراین در گزارشی از کشته شدن هزار و 500 نفر از جمله 21 کودک از زمان آغاز درگیریها در منطقه دونتسک از 13 مارس 2014 تا 8 اکتبر 2014 خبر داد.
مذاکرات پوتین و پوروشنکو در حاشیه نشست سران آسیا- اروپا/ اعلام آمار قربانیان از زمان درگیریها در دونتسک
مذاکرات روسای جمهور روسیه و اوکراین در حاشیه نشست سران آسیا- اروپا و اعلام آمار قربانیان از زمان آغاز درگیریها در منطقه دونتسک از جمله تحولات اوکراین به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پوروشنکو همتای اوکراینی در حاشیه نشست سران آسیا- اروپا در روزهای 16 و 17 اکتبر (24 و 25 مهر ماه) در میلان خبر داد که در این نشست قرار است درباره تحولات اوکراین و روسیه، پایان درگیریهای نظامی در جنوب و شرق اوکراین گفتگو شود.
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