به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پوروشنکو همتای اوکراینی در حاشیه نشست سران آسیا- اروپا در روزهای 16 و 17 اکتبر (24 و 25 مهر ماه) در میلان خبر داد که در این نشست قرار است درباره تحولات اوکراین و روسیه، پایان درگیریهای نظامی در جنوب و شرق اوکراین گفتگو شود.



خبر دیگر اینکه سرگئی آکسیونف رئیس پیشین دولت موقت کریمه با رای اکثریت پارلمان به عنوان نخست‌ وزیر کریمه و رئیس جدید این منطقه انتخاب شد.



همچنین هیئت نظارت ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تحولات اوکراین در گزارشی از کشته شدن هزار و 500 نفر از جمله 21 کودک از زمان آغاز درگیریها در منطقه دونتسک از 13 مارس 2014 تا 8 اکتبر 2014 خبر داد.