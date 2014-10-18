مشغول بازی در «این سیب هم برای تو» هستم/ آرزوی همکاری با سیروس الوند

امیر علی دانایی بازیگر سینما و تلویزیون درباره فعالیت‌های تازه اش به خبرنگار مهر گفت: این روزها مشغول بازی در تازه ترین فیلم سیروس الوند با عنوان «این سیب هم برای تو» هستم و فیلمبرداری در جزیره کیش ادامه دارد.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری این پروژه سینمایی به زودی به پایان خواهد رسید.

این بازیگر جوان درباره فعالیت های آینده اش در سینمای ایران عنوان کرد: پیشنهادهایی برای بازی در فیلم های دیگر دارم اما هیچ کدام از آن ها قطعی نشده است و در حال مذاکره هستیم.

دانایی درباره همکاری با سیروس الوند گفت: «این سیب هم برای تو» یک فیلم اجتماعی محسوب می‌شود و زمانی که پیشنهاد بازی در این فیلم به من شد با کمال میل پذیرفتم. من پیش از این با بهروز افخمی و داریوش مهرجویی کار کرده بودم و همیشه دلم می خواست که همکاری با سیروس الوند را هم در کارنامه کاری خود داشته باشم.

امیر علی دانایی از بازیگران جوان سینمای ایران است که پیش از این با حضور در سریال «کلاه پهلوی» به کارگردانی ضیاءالدین دری معرفی شد و بعد از آن در فیلم های «اشباح» به کارگردانی داریوش مهرجویی و «آذر، پرویز، شهدخت و دیگران» به کارگردانی بهروز افخمی به ایفای نقش پرداخت.

