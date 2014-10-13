به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌ والیبال نوجوانان دختر ایران در دیدار دوم خود در دور مقدماتی مسابقات زیر 17 سال آسیا به مصاف کره‌جنوبی سومین تیم پر افتخار این رقابتها رفت. این دیدار که از ساعت 10 صبح به وقت محلی در شهر ناخون راچاسیمای تایلند آغاز شد با نتیجه 3 بر صفر به سود شاگردان کیم خاتمه پیدا کرد. شاگردان فریبا صادقی ست نخست را با نتیجه 25 بر 10 به کره‌جنوبی واگذار کردند. ست دوم و سوم نیز با نتیجه 25 بر 17 و 25 بر 13 به سود حریف به پایان رسید.

فریبا صادقی در این مسابقه ریحانه موسوی، مهشادبزرگ، زهرا باقری، سوگند حق پرست، حنانه کرمی، محدثه مشتاقی و زهرا قنواتی را به عنوان ترکیب آغاز کننده ایران به میدان فرستاد. سارا نظری، مریم وصالی، زهرا هاشمی، یاسمن یزدان بخش و هانیه براتی نیز بازیکنان ذخیره ایران در این بازی بودند.

دهمین دوره مسابقات والیبال دختران زیر17 آسیا با حضور 13 تیم از نوزدهم مهرماه در کشور تایلند در حال برگزاری است و تیم والیبال دختران کشور در دور مقدماتی این رقابتها با تیم‌های چین‌تایپه و کره‌جنوبی همگروه است.

ملی‌پوشان نوجوان دختر کشورمان با پذیرش این شکست پس از دو روز استراحت از روز پنجشنبه برای تعیین رده‌های نهم تا سیزدهم مسابقه می‌دهند.