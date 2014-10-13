به گزارش خبرگزاری مهر، دراگان اسکوچیچ درباره برنامه‌های تیم ملی و مشکلاتی که برای تیم‌های باشگاهی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: من چطور می‌توانم باعث توسعه بازیکنان جوان بشوم در حالی که فاصله مسابقات چهار پنج روز است. ما باید فرصت داشته باشیم تا اشتباهات گذشته را اصلاح کنیم.

وی افزود: در ایران یک مرتبه لیگ 50، 60 روز تعطیل می‌شود. تیم ملی پنجشنبه به ایران بر می‌گردد و ما باید جمعه در جام حذفی به میدان برویم. واقعا نمی‌دانم چه باید بگویم. یکی برای من توضیح بدهد! فدراسیون فوتبال باید به مربیان یک کشور کمک ند تا باعث بهبود کیفیت بازیکنان شود.

خیلی طول نکشید تا کادر فنی تیم ملی به این صحبت‌های اسکوچیچ در برنامه نود واکنش نشان بدهد. خانبان، یکی از مربیان تیم ملی در این خصوص توضیحی را به برنامه نود فرستاد: 53 روز تعطیلی لیگ برای شرایطی است که ایران به فینال برسد. همه تیم‌ها 46 روز تعطیلی دارند که ما با توجه به هماهنگی با فدراسیون فوتبال و بده و بستان‌هایمان، هفت روز فیفا دی قبلی را به این اردو اضافه کردیم. ضمن اینکه تیم ملی 48 ساعت بعد از فیفا دی به ایران بر می‌گردد و چون از پرتغال پرواز مستقیم نیست، با دو پرواز به ایران می‌آییم.

اسکوچیچ هم در این خصوص گفت: نمی دانم با این شرایط چرا بازی ما را عقب نمی‌اندازند. با این وضعیت نمی‌توانیم سطح لازم بازیکنان را حفظ کنیم چه برسد به بهبود وضعیت آنها.