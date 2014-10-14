به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقاني، سفير و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد امروز درباره موضوع قاچاق مواد مخدر و وقوع جرم وجنایات مرتبط با این پدیده در جهان در کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کرد.

وی در این ارتباط اظهار داشت: قاچاق مواد مخدر تقريبا گسترده ترين و سودآورترين نوع از جنايات سازمان يافته در جهان امروز به شمار مي‌رود و در حال حاضر بزرگترين محل توليد ترياك در جهان افغانستان و در طول مرزهای شرقي جمهوري اسلامي ايران قرار داشته و ایران تاکنون به عنوان بزرگترين مانع بر سر راه قاچاق مواد مخدر به غرب نقش موثری ایفا کرده است.

سفیر کشورمان ضمن برشمردن آمار شهدا و مجروحيني كه نيروي انتظامي طي سال هاي گذشته در مبارزه با اين پديده شوم داشته افزود: جمهوري اسلامي ايران هر سال ميليون‌ها دلار جهت كنترل مرزهاي خود هزينه مي‌كند و از جمله اینکه در مرزهاي خود با افغانستان و پاكستان موانع مرزي پرهزينه ای ایجاد کرده است.

سفير كشورمان گفت: در سال هاي گذشته ما شاهد يكي ديگر از چالش‌هاي فزاینده استفاده غير قانوني از مسیرهای دریائی براي قاچاق مواد مخدر به منطقه خود و بالعكس بوده‌ايم و به یک معنا، معضل قاچاق مواد مخدر تغییر چهره داده است و مبارزه با قاچاق مواد مخدر كه از طريق مسیر های دریایی صورت مي‌گيرد نيازمند تجهيزات پيشرفته تر و همچنين سرمايه گذاري بيشتر است تا بتوان با باندهاي كاملا سازمان يافته قاچاقچيان مقابله كرد.

دهقانی در ادامه گفت: علي رغم تمام موانع موجود از جمله وجود تحريم‌هاي غير قانوني تحميل شده عليه ايران، جمهوري اسلامي همچنان به «اعلاميه سياسي در مورد كنترل مواد مخدر در سطح جهان» پايبند است و جمهوري اسلامي ايران علاوه بر همكاريهاي انجام شده با كشورهاي همسايه علي الخصوص در راستاي طرح سه جانبه با افغانستان و پاكستان براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طريق مسیرهای دریایی، توانسته است از طريق مبادله اطلاعاتي با همسايگان هفت و نیم تن از انواع مواد مخدر را كشف و ضبط كند.

نماینده کشورمان ضمن تشريح اقدامات دولت در زمينه تلاش برای محدود سازی دسترسی به مواد مخدر و همچنين گسترده‌تر كردن فعاليت‌ها در رابطه با کاهش میزان اعتیاد و پوشش بيمه‌هاي درماني معتادان و همچنین ارائه خدمات در مراكز درماني و ترك اعتياد، تاكيد کرد: سازمان‌هاي غير دولتي و مردمي در ايران در اين حوزه ها فعاليت شاياني داشته‌اند، بطوريكه هشتاد درصد از اين عملكردها توسط این مراکز انجام گرفته است.

دهقانی همچنین گفت: اتخاذ رویه هایی الهام گرفته از سياست‌هاي ابلاغی سلامت و بهداشت در دوره رياست جمهوري حسن روحاني و چنين رويكردهایي باعث تقويت هرچه بيشتر تلاش ها براي كنترل و مبارزه با مواد مخدر ظرف چند سال آينده خواهد شد.

سفير كشورمان در پایان خاطر نشان كرد: اگرچه بحث ارتباطات و فن آوری اطلاعات به طور روزانه درحال پيشرفت است، اما بحث اطلاع رساني و مبادله اطلاعات بین ستاد های مبارزه با مواد مخدر و منابع بين المللي ذيربط و همچنين امکانات و وسایل مورد نیاز مربوطه، هنوز در سطح كافي و رضايت بخش گسترش نيافته است، لذا ضروری است سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد ایجاد مکانیزم گسترش تماس‌ها و تبادل اطلاعات به میزان کافی و بهنگام از هر مساعدتی دریغ نورزند.