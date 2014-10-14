تیم هندبال بانوان قم قهرمان مسابقات دانش آموزی کشور شد

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور بانوان هندبالیست قم در مسابقات دانش آموزی کشور اظهار داشت: تیم هندبال بانوان قم که از بازیکنان تیم هندبال هدف پویان در لیگ دسته اول کشور استفاده می کرد توانست عصر جمعه در بیست و پنجمین دوره از مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر سراسر کشور مقام نخست را از آن خود کند.

وی گفت: در این مسابقات که در شهر مقدس مشهد برگزار شد تیم هندبال بانوان قم با اقتدار تمامی رقیبان را با اختلاف چشمگیر پشت سر گذاشته و به فینال این رقابت‌ها صعود کرد و در مسابقه فینال نیز با کسب برتری 20 بر 14 برابر تیم هندبال دختران دانش آموز استان تهران، قهرمان این مسابقات شدند.

رئیس هیئت هندبال استان قم افزود: ترکیب تیم هندبال قم را مرضیه افشاری، بهاره نوروزی، زهرا احمدی، زهرا خوش لهجه، شقایق دهشیری، فاطمه راد صفت، فاطمه رجبی، زهرا شکوری راد، هانیه خسروی، نوریه عباسی، منیره برقعی، وفاطمه مریدی با هدایت زهرا احمدی نیا و الناز قاسمی و سرپرستی فاطمه الیاسی تشکیل دادند.

طباطبایی بیان کرد: دختران هندبالیست قم در شرایطی در این پیکارها عنوان نخست را کسب کردند که با توجه به کامیابی این تیم در مسابقات دسته دوم بانوان کشور و صعود به لیگ دسته اول کشور، این قهرمانی چندان هم دور از ذهن نبود.

وی عنوان کرد: در پایان این رقابت ها و با نظر نمایندگان تربیت بدنی آموزش و پرورش و فدراسیون هندبال، مرضیه افشاری از تیم هندبال استان قم عنوان تکنیکی‌ترین بازیکن را به دستاورد و عنوان بهترین دروازه‌بان به فاطمه مریدی از قم اختصاص یافت.

رئیس هیئت هندبال استان قم خاطرنشان کرد: دختران هندبال قم شامل فاطمه راد صفت، نوریه عباسی، زهرا شکوهی راد، منیره سادات برقعی، زهرا احمدی، مرضیه افشاری و فاطمه مریدی از قم با درخشش در این مسابقات جهت دعوت به اردوی تیم ملی دانش آموزی گزینش شدند.

