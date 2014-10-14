به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستیمهر پس از پیروزی تیمش مقابل میانمار که پایان کار ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا بود در نشست خبری شرکت کرد. این نشست خبری با حضور گسترده رسانهها و بیش از 40 نفر از خبرنگاران میانمار و دیگر کشورها برگزار شد. آنها به محض ورود دوستیمهر به کنفرانس شروع به کف زدن برای او کردند. سرمربی ایران اجازه خواست پیش از بحث درباره اتفاقات بازی امروز چند ثانیهای صحبت کند.
وی در ابتدای صحبتهایش گفت: امروز من به خوبی فهمیدم اگر بخواهید معلم خوبی باشید، باید دور مربیگری را خط بکشید و اگر بخواهید مربی بزرگی شوید باید معلم بودن را فراموش کنید. در هدایت این تیم ناموفق بودم زیرا خواستم معلمی کنم. من دوبار سرمربی جوانان ایران بودم و هر دوبار تیم ملی از راهیابی به جام جهانی بازماند.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران افزود: اگر دوبار اشتباهی را تکرار کنید جایی برای دفاع باقی نمیماند. فدراسیون فوتبال، اصحاب رسانه و دیگران برای کمک به ما از هیچ چیز دریغ نکردند و همیشه همراه ما بودند. دلیل ناکامی این تیم فقط شخص من هستم و همه مسئولیت شکست را بر عهده میگیرم.
وی اضافه کرد: بار دیگر از فدراسیون فوتبال، مردم ایران و همه مربیان ایرانی که در این مسابقات نماینده آنها بودم عذرخواهی میکنم. فرصت بزرگی از دست رفت. جام جهانی را از دست دادیم. من نمیدانم جواب این بازیکنان را که با تصمیماتم موجب حذف تمیشان شدهام، چه بدهم.
دوستیمهر خاطرنشان کرد: این بازیکنان میتوانستند با حضور در مراحل بعدی این مسابقات و سپس جام جهانی بهتر خودشان را نشان دهند و خیلی از آنها به باشگاههای اروپایی برود. مقصر همه این ناکامیها من هستم که نتوانستم چیدمان و تاکتیکهای مناسبی را در دو بازی اول اتخاذ کنم.
وی سپس درباره بازی با میانمار خاطرنشان کرد: میانمار فوتبال خوبی بازی کرد. این تیم از حمایت بیش از 20 هزار هوادارش هم بهره میبرد که شور و هیجان را به ورزشگاه آورده بودند. ما 2 گل زدیم و چندین گل هم نزدیم. در دو بازی قبل مستحق باخت نبودیم ولی این اتفاق افتاد و برد امروز ما در مقابل میانمار بی اثر شد.
یک خبرنگار میانماری سوال کرد "این بازی برای شما چه فرقی با بازیهای گذشته داشت؟" سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: قبل از بازی از بازیکنانم خواستم به زمین بروند و طوری بازی کنند که برای همه مشخص شود که مسئول دو باخت در مقابل تایلند و یمن فقط من بودهام و آنها ضعفی در بازی فردیشان ندارند.
یک خبرنگار استرالیایی سپس پرسید: "آینده شما در این تیم و در ایران چه میشود؟ آیا سرمربی این تیم میمانید؟"وی خاطرنشان کرد: شانس هدایت این تیم دو بار به من داده شد و من نتوانستم از این دو شانس استفاده کنم. تنها درخواست من این است که این تیم و این بازیکنان را رها نکنید. استعداد این بازیکنان و تجربهای که به دست آوردهاند نباید از دست برود.
سرمربی ایران همچنین در پاسخ به یک خبرنگار میانماری که پرسید "آیا میانمار میتواند به جام جهانی برود؟"، یادآور شد: میانمار فراتر از انتظارها فوتبال بازی کرد و با حمایت طرفداران پرشوری که دارد، حتما میتواند یکی از تیمهای صعود کننده به جام جهانی زیر 20 سالههای نیوزلند باشد. بازی که از تیم شما دیدم آینده درخشانی را برای فوتبال میانمار پیشبینی میکنم. دست از حمایت این تیم بر ندارید و و مطمئن باشید این بازیکنان آینده متفاوتی را برای فوتبال شما رقم میزنند."
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