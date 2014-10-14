آغاز ثبت نام عمره دانشجویی از 27 مهرماه

حجت‌الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عمره دانشجویی 93-94 گفت: سهمیه عمره دانشجویی مانند سال گذشته 17 هزار و 500 نفر است که 15 هزار آن مختص دانشجویان و 2 هزارو 500 نفر آن مختص اساتید دانشگاه ها است .

وی ادامه داد: ثبت‌نام عمره دانشجویی از 27 مهر ماه آغاز شده و تا 10 آبان ادامه خواهد داشت و قرعه‌کشی آن نیز پس از تاسوعا و عاشورای حسینی انجام خواهد گرفت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان پسر مجرد و دانشجویان متأهل می‌توانند برای عمره دانشجویی ثبت‌نام کنند که اولویت امسال نیز با دانشجویان متأهل است .

وی با اشاره به همکاری ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با بانک تجارت گفت: امسال برای اولین بار تعامل و ثبت‌نام ما در بانک تجارت خواهد بود و قرار بر این شده این بانک به هر دانشجو و همراه او یک میلیون تومان وام بدهد.

فقیهی خاطرنشان کرد: مبلغ نهایی و زمان اعزام را سازمان حج و زیارت مشخص می‌کند و البته بخشی از اعزام در فروردین و اردیبهشت صورت خواهد گرفت. البته ما تلاش می‌کنیم بخشی از اعزام را در بهمن و اسفند ماه داشته باشیم.

وی افزود: ما درخواست افزایش سهمیه عمره دانشجویی را داشتیم اما از آنجا که 6 میلیون نفر از مردم در نوبت عمره هستند، سهمیه عمره دانشجویی افزایش پیدا نکرده است.