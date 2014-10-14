کوبانی اهمیت استراتژیک برای ترکیه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه فرانکفورتر آلگمابنه در یادداشت امروز خود آورده است: درگیری های شهر کوبانی ادامه دارد و پیشروی گروه تروریستی داعش در این شهر کردنشین سوریه، همسایۀ شمالی یعنی ترکیه را نیز با تنش روبرو کرده است.

کردهای پرشمار ترکیه از آغاز حملۀ داعش به این شهر مرزی با تلاش برای عبور از مرز جنوبی و پیوستن به مبارزان کرد در کوبانی، از دولت ترکیه می خواهند با مداخلۀ نظامی، به کمک مردم این شهر بشتابد.

امری که به دلیل مخالفت رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه عملی نشده و به فعال تر شدن کردهای عضو حزب کارگران ترکیه، موسوم به پ ک ک منجر شده است.

یکی از شهروندان کرد ترکیه که برای پیوستن به مردم کوبانی خود را به مرز جنوبی ترکیه رسانده، می گوید: " اگر ترکیه همچنان سکوت کند ، وضعیت بدتر خواهد شد. در هر گوشۀ ترکیه، درگیری و زد وخورد پیش خواهد آمد. مردم زیادی خواهند مرد و اتومبیل ها و مغازه ها به آتش کشیده خواهند شد. همین الان واکنش مردم را می توانید ببینید. مردم برای حمله به سربازان و پلیس آماده اند و یک کشتار واقعی ممکن است اتفاق بیافتد.

"عبدالله اوجالان" رهبر زندانی حزب پ ک ک نیز تهدید کرده است چنانچه دولت ترکیه به این سرکوب ها ادامه دهد، مذاکرات صلح را که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده، متوقف خواهد کرد. این حزب از شاخۀ نظامی خود در دیگر کشورها خواسته است به صفوف مبارزه علیه داعش بپیوندند.

با وجود تمامی این فشارها، رجب طیب اردوغان که بر مسند ریاست جمهوری ترکیه تکیه زده و به دنبال اجرای برنامه های خود برای تغییر قوانین این کشور به منظور افزایش اختیارات رییس جمهور است، از مشارکت در ائتلاف بین المللی برای سرکوب داعش خودداری کرده و تاکید می کند این کشور نه تنها وارد درگیری های سوریه و بویژه کوبانی نخواهد شد بلکه اعتراض های داخلی را نیز با کمک ارتش سرکوب خواهد کرد.

رییس جمهوری ترکیه در یک گردهمایی با اشاره به این موضوع گفت: " ترکیه کشوری نیست که سیاست های داخلی و خارجی خود را بر اساس اعمال خشونت بار تروریست ها و عاملان آنها پیش ببرد. رهبران این حرکت ها باید بدانند که ترکیه نه تحت فشار تظاهرات خیابانی و نه تحت فشار عوامل خارجی، مسیر سیاست خود را تغییر نمی دهد".

رییس جمهوری ترکیه همین سیاست را در برابر خواست پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو در پیش گرفته است و تاکنون از مشارکت در ائتلاف سرکوب نیروهای داعش خودداری کرده است.

آنکارا برای مشارکت در این ائتلاف، شرایطی را تعیین کرده که از آن جمله می توان به تعیین منطقۀ بیطرف میان مرزهای سوریه و ترکیه اشاره کرد. بنا به خواست دولت ترکیه، این منطقۀ بیطرف باید در داخل مرزهای سوریه ایجاد شود و به این ترتیب به ترکیه امکان کنترل تحرکات کردهای سوریه و همچنین کردهای ترکیه را می دهد.

حضور جنگجویان ترک کرد تبار عضو پ ک ک که به یاری پیشمرگه ها در عراق و همچنین سوریه شتافته اند، می تواند یکی از دلایل این شرط دولت ترکیه باشد. آنکارا نگران آن است که در صورت پذیرش و مشارکت در ائتلاف سرکوب داعش در کوبانی، امکان تجهیز تسلیحاتی کردهای پ ک ک فراهم شود و این امر با سیاست های ترکیه علیه کردها همخوانی ندارد.

مرزهای جنوبی ترکیه به شدت توسط ارتش این کشور محافظت می شود و کردهای ترکیه که هر روز به سوی این منطقه برای پیوستن به مبارزان کوبانی سرازیر می شوند، امکان عبور از مرزها را نمی یابند. ترکیه می گوید اولویت برای این کشور سقوط دولت بشار اسد، رییس جمهوری کنونی سوریه است.

شاید نگرانی از اینکه هر گونه مشارکتی در قالب مداخله نظامی علیه داعش در داخل سوریه و یا عراق زمینه های ورود این گروه اسلامگرا به خاک ترکیه را فراهم کند، این کشور را به انتخاب سیاستی مخالف با ائتلاف بین المللی سوق می دهد. گفته می شود این سیاست در بازگشت ۴۹ تبعۀ ترک به گروگان گرفته شده توسط داعش نقش مثبتی ایفا کرده است.

در هر صورت، عدم تقویت کردها در داخل یا خارج مرزهای ترکیه، مهمترین اولویت دولت این کشور است و به نظر می رسد رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه سرسختانه بر سر این موضع خود بماند.