حسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان عسلویه یکی از نقاط بسیار مهم و استراتژیک کشور است که نقش بسیار مهمی در تولید گاز و همچنین محصولات مختلف نفتی و گازی دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
وی به اهمیت موضوع سلامت اشاره کرد و ادامه داد: یکی از برنامههای بسیار مهمی که در شهرستان عسلویه مورد نیاز است، تدوین برنامه جامع سلامت شهرستان عسلویه است که باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.
فرماندار شهرستان عسلویه با تاکید بر لزوم ارتقای سواد سلامت مردم، تصریح کرد: از اهداف تدوین برنامه جامع سلامت شهرستان میتوان به غربالگری برخی بیماری ها و عملیاتیشدن سهم و نقش دستگاههای دولتی و غیردولتی در ارتقای سلامت جامعه اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه نقش همه دستگاهها در توسعه سلامت عسلویه باید مشخص شود، اضافه کرد: دولت تدبیر و امید توجه خاصی به موضوع سلامت داشته است و طرحهای بسیار خوبی نیز در این زمینه اجرا کرده است.
اسماعیلی با تاکید بر لزوم توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان عسلویه، افزود: در شهرستانهای پیرامونی صنعت نفت باید خدمات مناسبی از صورت این صنعت ارائه شود تا مردم به خوبی این خدمات را لمس کنند و بتوانند بهره لازم را از آن ببرند.
وی ادامه داد: هر چند در گذشته کمکاریهایی در این زمینه صورت گرفته بود ولی امیدواریم با توجه به تاکیدات وزیر نفت بر لزوم توسعه محیط پیرامونی، عقبماندگیهای شهرستانهایی چون عسلویه و دیگر مناطق پیرامونی با توجه خاص صنعت نفت به محیط پیرامونی جبران شود.
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