به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ظهر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام جعفر یوسفیان معاون فرهنگی جامعه الزهرا(س) و مدیران این معاونت در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، ظرفیت‌ها و امکانات این دو نهاد فرهنگی و تبلیغی برای برگزاری گفتمان‌های دینی طلاب و آموزش‌های تخصصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

عبدالعلی براتی مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در حاشیه این جلسه اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد 15 کارگاه آموزشی تخصصی ویژه طلبه‌های جامعه الزهرا(س) با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شود.

شیعه شناسی (بعثت، غدیر، عاشورا، انتظار، انقلاب اسلامی)، اندیشه سیاسی اسلام (محوریت نظام امامت و ولایت فقیه)، شبهه شناسی، مربی قرآن( روان خوانی، تجوید و تفسیر)، مقتل شناسی و مقتل خوانی و مدح و رثاء، ادیان و مذاهب و اقوام، عرفان اسلامی و مکاتب معنویت گرا، تحکیم بنیان خانواده، کودک و نوجوان و جوان، مطالعات زنان، فقه(روش‌های آموزش احکام)، رسانه (شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی)، مهارت‌های زندگی و سبک زندگی، روش نویسندگی مقالات فرهنگی دینی و تربیت مربی مهد کودک از جمله کارگاه‌های تخصصی این طرح است.

به گفته مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، این دوره‌های آموزشی به صورت حضوری، غیرحضوری و پژوهش محور برنامه‌ریزی شده و در هر کارگاه 30 تا 50 نفر شرکت خواهند کرد.

براتی گفت: پس از اتمام این دوره‌ها، به افرادی که بتوانند امتیاز لازم را کسب کنند گواهینامه معتبر داده می‌شود.

وی برگزاری این دوره‌ها را فرصت مناسبی برای تربیت مبلغان متخصص دانست و ابراز امیدواری کرد که با این فعالیت‌های آموزشی، تبلیغ تخصصی در حوزه خواهران تقویت شده و مبلغات متخصص آموزش دیده شوند.

براتی افزود: این کارگاه‌های آموزشی در ادامه دوره‌های آموزش‌های عمومی در سال‌های گذشته طراحی شده و به صورت تخصصی برگزار می‌شود.

به گفته مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم هر ساله بیش از 3 هزار و 500 نفر در دوره‌های آموزشی این اداره کل شرکت می‌کنند.

